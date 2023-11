Gemeente Pekela lanceert Volwassenenfonds Sport en Cultuur 

PEKELA – Iedereen in de gemeente Pekela moet mee kunnen doen met sport- en cultuuractiviteiten. Vanaf nu is dat ook mogelijk voor volwassenen met een laag inkomen via het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Het Volwassenenfonds ondersteunt volwassenen met een laag inkomen door de kosten rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.

Fonds voor volwassenen

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is een uitbreiding van het bestaande Jeugdfonds Sport en Cultuur, dat gericht is op het ondersteunen van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Met de invoering van het Volwassenenfonds wordt het bereik van deze ondersteuning uitgebreid naar volwassenen in de gemeente Pekela.

Spelregels

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Pekela die 18 jaar of ouder zijn en te weinig geld hebben om bijvoorbeeld sportcontributie te betalen. Het fonds kan ook ingezet worden voor zwemlessen of een abonnement bij de bibliotheek.

Aanvragen

Een aanvraag loopt via een tussenpersoon, net zoals bij het Jeugdfonds. Vanaf nu kunnen er aanvragen worden ingediend. Jaarlijks moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Een overzicht van alle tussenpersonen is te vinden op www.pekelaactief.nl. De vergoeding voor sport of cultuur gaat rechtstreeks naar de sport-/cultuuraanbieder.

Samenwerking met de aanbieders

Samenwerking met lokale sport- en cultuurverenigingen en organisaties speelt een belangrijke rol bij het succes van het fonds. Verenigingen worden aangemoedigd om deel te nemen aan het programma en de ondersteuning van het Volwassenenfonds mogelijk te maken voor hun activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is een belangrijke stap in de gemeente om sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.

Wethouder sport en cultuur Ellen van Klaveren: “Iedereen moet mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten, ook als het financieel lastig is. Juist door mee te (blijven) doen voel je je fitter, energieker en vrolijker. Het zorgt voor sociale contacten en een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding. We zijn enorm blij dat we met het Volwassenenfonds de financiële drempels wegnemen, waardoor meer inwoners de weg vinden naar de sportverenigingen en cultuuraanbieders.”

Voor meer informatie over het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en hoe inwoners zich kunnen aanmelden voor ondersteuning, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het Volwassenenfonds of www.pekelaactief.nl.

Op de foto staan:

Peter Hartog, buurtsportcoach De Badde en intermediair Volwassenenfonds

Ellen van Klaveren, wethouder o.a. sport en cultuur

Karin Zwart, directeur Huis voor de Sport Groningen

Ingezonden