Kiepwagen rijdt woning Onstwedde binnen

ONSTWEDDE, HOLTE – Vanmiddag is in Holte een kiepwagen een woning binnengereden.

Rond kwart voor één vanmiddag is in Holte een kiepwagen losgeraakt van een trekker en vervolgens een woning binnengereden. De bewoner was op dat moment niet thuis. De trekkerchauffeur bleef ongedeerd.

De schade is groot. Volgens een getuige is zowel de voor- als de achtermuur van de woning ontzet en waren alle deuren van kastjes in de woning door de klap opengesprongen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeval.

Foto’s: Marijn Buijse en Jan Glazenburg