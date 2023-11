Ludieke mokkenactie voor medewerkers Oosterlengte

WINSCHOTEN – Afgelopen maandag 6 en dinsdag 7 november konden medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Oosterlengte in expertisecentrum Old Wolde een gratis mok ophalen. Met de ludieke mokkenactie stimuleert Oosterlengte haar medewerkers om gebruik te maken van een eigen mok op werk. De actie is georganiseerd in samenwerking met Kringloopwinkel de Snuffelstal in Beerta.

Per 1 januari 2024 worden wegwerp koffiebekers verboden. Oosterlengte kiest voor porseleinen mokken als herbruikbaar en duurzaam alternatief voor bezoekers en medewerkers. In samenwerking met kringloopwinkel de Snuffelstal werd op maandag 6 en dinsdag 7 november een gratis mokkenactie georganiseerd voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van Oosterlengte. Het idee van de actie is geïnspireerd op de eerdere actie van het UMCG.

De actie is positief ontvangen door medewerkers. “Ik vind het een mooie actie, want zo kon iedereen z’n eigen mok uitkiezen.”

Er zijn meer dan honderd mokken uitgedeeld. Zo werken we samen aan een duurzaam Oosterlengte.

