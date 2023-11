Mogelijk geweldgebruik Ter Apel

TER APEL – De politie zoekt getuigen en camerabeelden in een onderzoek naar een melding van een burgeraanhouding vrijdagavond 3 november, waarbij mogelijk geweld is gebruikt. Wie heeft iets gezien?

Vrijdagavond 3 november rond 21:15 uur kreeg de politie de melding van een burgeraanhouding op de Hoofdstraat in Ter Apel, waarbij mogelijk geweld is gebruikt. Als agenten ter plaatse aankomen treffen zij daar een 18-jarige man uit Ter Apel gewond aan, samen met een aantal omstanders. Mogelijk was er voorafgaand aan de aanhouding sprake van een ander incident. Hier doet de politie onderzoek naar.

De gewonde man is meegenomen naar het bureau om daar het verhaal helder te krijgen. De persoon bleek op het bureau dusdanig gewond dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

De politie doet onderzoek naar wat er zich vrijdagavond aan de Hoofdstraat of in die omgeving heeft afgespeeld en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u gezien of weet u meer over wat er tijdens dit incident is gebeurd of wat er aan vooraf ging? Laat het dan weten. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier gebruiken.

Bron: Politie Groningen

Vanuit het Platform Stop Racisme is een dringend beroep op de burgemeesters gedaan om de burgerwacht in Ter Apel per direct te ontbinden. De afgelopen maanden volgen de ‘incidenten’ zich in een snel tempo op, met als voorlopig dieptepunt de mishandeling van een migrant in Nieuw-Weerdinge vorige week. Dit gaat van kwaad tot erger, aldus het platform. (Ingezonden)