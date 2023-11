Najaarsconcert Christelijke muziekvereniging Dindua

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERDAG VAAK DROOG | MORGEN WEER BUIIG

Na de buien van vannacht is het tot de avond in het algemeen droger met een paar opklaringen en alleen lokaal een kortdurende bui. Maar vanavond wordt dat anders want een front brengt dan enkele perioden met regen of motregen. Mogelijk valt er tot middernacht nog eens 2-4 mm aan neerslag, vannacht viel er ook al zo’n 5 mm. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de 10 graden en er staat dan een matige zuidenwind (vanmiddag windkracht 4).

Vannacht trekken die buien van vanavond weg en morgenochtend is het overwegend droog met af en toe zon. In de loop van de middag en morgenavond neemt de kans op enkele buien weer toe. Maximum morgen rond 11 graden, minimum rond 8 graden.

Vrijdag blijft het een beetje buiig en bewolkt, al zijn de meeste buien dan bij het Wad en op het IJsselmeer te vinden; zaterdag maken wij weer meer kans op regen. Het blijft dus behoorlijk wisselvallig en ook behoorlijk nat, met maxima op vrijdag en in het weekend rond 9 graden. Zondag en maandag lijken trouwens wel weer overwegend droog te blijven.