Onderzoek: 6,8% van de Groningers heeft diabetes

GRONINGEN – Diabetes komt vaker voor dan veel mensen denken. Volgens meest recente cijfers hebben momenteel bijna 40.000 Groningers suikerziekte, wat neerkomt op 6,8% van alle inwoners binnen de provincie. Wel zijn er grote lokale verschillen. Zo gaat het in Pekela zelfs om 10% van de inwoners. Dit en meer blijkt uit onderzoek dat Independer deed op basis van de meest recente Vektis data in aanloop naar Wereld Diabetes Dag (14 november).

Naar verhouding wonen er in Groningen iets meer diabetici dan in andere provincies. Alleen in Drenthe en Limburg ligt het percentage hoger. Hier heeft respectievelijk 7,4% en 7,1% van de inwoners de diagnose diabetes gekregen. In Utrecht ligt het percentage juist het laagst (5,1%).

In deze gemeenten wonen de meeste diabetici

Binnen Groningen zijn er grote lokale verschillen. Volgens meest recente cijfers wonen de meeste mensen met diabetes in Pekela. In deze gemeente heeft 10% van de inwoners suikerziekte. De gemeente eindigt hiermee zelfs landelijk op de tweede plaats na het Gelderse Tiel (15,3%). De top Groningse 5 gemeenten met naar verhouding de meeste diabetici:

Pekela: 10% van de inwoners heeft diabetes Stadskanaal: 9,7% van de inwoners heeft diabetes Westerwolde: 9% van de inwoners heeft diabetes Midden-Groningen: 8,8% van de inwoners heeft diabetes Veendam: 8,7% van de inwoners heeft diabetes

In Groningen stad ligt het percentage juist het laagst (4,9%).

Prijs medicatie stijgt voor diabetes type 2

De kosten voor diabetesmedicatie zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo betaalde iemand met diabetes type 2 vorig jaar gemiddeld 93,06 euro en in 2018 was dit ‘slechts’ 35,57 euro. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Zorginstituut Nederland. De twee meest voorkomende vormen van diabetes zijn type 1 en type 2. Het grote verschil is dat type 1 aangeboren is en type 2 dat meestal niet is. Type 2 kan aan de genen liggen maar kan ook te maken hebben met de leefstijl. In Nederland zijn er ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes, 90% hiervan heeft diabetes type 2. Als we kijken naar de vergoeding die verzekeraars betaalden aan de apotheken voor patiënten met type 2 diabetes, dan zien we een forse stijging. In 2018 kostte dit per gebruiker per jaar gemiddeld 35,57 euro en in 2022 liep dit op naar 93,06 euro. Dit komt neer op een stijging van 161,7%. De prijsstijging is gebaseerd op de 28 voorgeschreven medicijnen voor diabetes type 2.

Voor mensen met diabetes type 1 ziet dat beeld er anders uit. Zij hebben een behandeling met insuline nodig en de kosten voor dit injectiemiddel zijn over het algemeen juist in prijs afgenomen. De gemiddelde vergoeding voor alle typen insuline tezamen daalde per gebruiker met gemiddeld 14,13% tussen 2018 en 2022.

Kosten vallen onder het eigen risico

De medicijnen voor diabetes type 1 en type 2 worden vergoed door de basisverzekering. “Als je diabetes type 2 hebt, dan hoef je meestal geen insuline te spuiten, maar gebruik je in eerste instantie alleen medicijnen. Deze medicijnen worden vergoed, maar gaan helaas wel ten koste van je eigen risico. In sommige gevallen moet je voor de jouw medicijnen ook een eigen bijdrage betalen, maar dat kan per verzekeraar verschillen. Let dus goed op de voorwaarden voordat je een verzekering vergelijkt of afsluit”, aldus Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij Independer.

Voor meer informatie over het onderzoek: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/diabetes

