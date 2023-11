BLIJHAM – In de weekenden van 2/3, 9/10, 16/17 een 23/24 december is er weer een open atelierroute in en rond Blijham. Openingstijden van 11 tot 17 uur. Vrije toegang.

De kunstenaars ontvangen u hartelijk in hun ateliers. U kunt hun kunst bekijken en in gesprek met de kunstenaars over hun werk.

Deelnemer zijn de ateliers van: Greet Kloeg in Blijham met boeiende objecten gemaakt van gevonden materialen. Gastexposanten bij Greet Kloeg: Ralf Reichen en Marlot van den Hoek. Joke Meeuwse ook in Blijham, schilderijen, met gastexposant Arnoud van Sante. In Oudeschans Erika Stulp, schilderijen en prenten. In Wedderveer Willem van de Sanden, kleurige schilderijen en prenten. In Winschoten: Gudi Schouten, schilderijen en Hans Boers, keramiek en Wouter en Ine Spruit, beelden. In Bellingwolde: Mieke van Es, schilderijen.

Meer informatie vindt u op de folder die verspreid wordt en op www.atelier-wedderveer.nl .

Sjoerd Visser zal op de diverse locaties zijn midwinterhoorn bespelen.

Ingezonden door Willem van de Sanden