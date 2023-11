Opnieuw dorpsschouw in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Ook dit najaar wordt er weer een “Vlagtwedder Dorpsschouw” georganiseerd en wel op dinsdagochtend 14 november .

Een dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van Dorpsbelangen Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord. Mocht u zaken voor deze dorpsschouw willen aandragen, dan kan dat nog t/m 11 november door een mailtje te sturen naar: info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl Ook de inwoners van Vlagtwedde die geen lid zijn van Dorpsbelangen kunnen onderwerpen aandragen voor deze dorpsschouw.

Uitkomsten dorpsschouw 2022 op de website

Als terugkoppeling van de dorpsschouw heeft het bestuur van Dorpsbelangen de reacties van de gemeente Westerwolde op de verschillende ingebrachte zaken in 2022 begin dit jaar gepubliceerd. Het document met de vele punten en de antwoorden vindt u op de website van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Onder de knop “Documenten” treft u het PDF-bestand aan. Uiteraard hopen we dat de inbrengers hun punt(en) hierin terugvinden. Mocht u nog willen reageren op het antwoord van de gemeente (desnoods in relatie tot de dorpsschouw van dit jaar), dan kan dit ook door een mail te sturen naar info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of door een telefoontje richting het secretariaat. Dorpsbelangen Vlagtwedde neem deze reacties dan weer mee in de dorpsschouw van dit jaar.

Ingezonden