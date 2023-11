RTV Drenthe gaat het water op en verkent in nieuw tv-programma de Veenvaart in Zuidoost Drenthe

ZUIDOOST DRENTHE – Van 14 november tot 12 december licht RTV Drenthe elke dinsdag een deel van de Veenvaart uit. De Veenvaart bestaat dit jaar tien jaar; de vaarroute van Nieuw Amsterdam naar Ter Apel maakte in 2013 het rondje Drenthe compleet, met als doel meer toeristen naar de Veenkoloniën te trekken. Na tien jaar kijkt RTV Drenthe wat er in het gebied te doen is en wat de vaarrecreatie Zuidoost Drenthe heeft opgeleverd. Presentator Janet Oortwijn vaart de hele route met de snikke “Johannes Veltkamp” en maakt onderweg uitstapjes naar lokale attracties en musea op een speciale vouwfiets.

In de eerste aflevering op dinsdag 14 november begint de tocht in Nieuw-Amsterdam, dat dit jaar helemaal in het teken staat van het Van Goghjaar. Zo bezoekt Janet het van Goghhuis en de levensgrote muurschilderingen bij het station. Tijdens de boottocht van Erica naar Nieuw-Amsterdam vertelt Stoffer Appeldorn van de Coöperatieve Vereniging Veenvaart over de activiteiten van de vereniging.

De tweede aflevering op dinsdag 21 november begint in Erica, waar de hele omgeving nog getuigt van het roemrijke veenverleden. Na een bezoekje aan het smalspoormuseum vervolgt Janet op de snikke “Johannes Veldkamp” de tocht naar Klazienaveen. Onderweg vertelt historicus Jans Jagt over het bijzondere landschap en het ontstaan van Klazienaveen.

In de derde aflevering op dinsdag 28 november vaart Janet van Klazienaveen naar het Veenpark in Barger-Compascuum. Centraal in deze aflevering staat het nieuwe Koning Willem-Alexanderkanaal. Het kanaal loopt dwars door de Hondsrug en kent een hoogteverschil van zes meter, waardoor er twee sluizen nodig zijn. Vooral de koppelsluis, met een verval van vijf meter is spectaculair. Langs dit nieuwe traject liggen verschillende fietspaden. Janet maakt daar dankbaar gebruik van voor een uitstapje naar Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.

De vierde aflevering op dinsdag 5 december begint in het Veenpark in Barger-Compascuum. Presentator Janet Oortwijn bezoekt de eerste veenketen en kijkt hoe er vroeger turf werd gewonnen. Ook laat ze zich bijpraten over de leefomstandigheden van de veenarbeiders. Was er nu wel of niet sprake van grote armoede? Tijdens de vaartocht naar Emmer-Compascuum vertelt historicus Jan Kalter over de situatie van ruim 100 jaar geleden in het gebied.

Op dinsdag 12 december is de laatste aflevering van de serie. Janet vaart van Emmer-Compascuum naar de eindbestemming in Ter Apel. In Emmer-Compascuum heeft Plaatselijk Belang grote plannen om de aanlegplaats in het centrum aan te pakken. Nu kunnen grote schepen daar niet keren, maar een oplossing is voorhanden. In Ter Apel is nog tijd voor een bezoek aan het klooster en tot slot wordt in de haven met Stoffer Appeldorn en Albert Bos van de Coöperatieve Vereniging Veenvaart de balans opgemaakt.

Het programma Veenvaart Ahoy! wordt uitgezonden vanaf dinsdag 14 november tot en met dinsdag 12 december, om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald om kwart over het hele uur.

Ingezonden