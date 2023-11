Start Campagne Vrijwilligers bedankt

WESTERWOLDE – Op dinsdag 7 november is de gemeente Westerwolde in samenwerking met Welzijn Westerwolde en Vrijwilligers Groningen een hernieuwde Vrijwilligerscampagne gestart. De campagne wordt in alle gemeentes in de provincie Groningen en in samenwerking met de lokale vrijwilligerssteunpunten opgepakt.



Uit naam van de gemeente Westerwolde, heeft Wethouder Wietze Potze met veel plezier prachtige campagneposters in ontvangst genomen. Dit was op 7 november, precies een maand vóór de Dag van de Vrijwilliger. Marike Broekema is de coördinator van deze mooie vrijwilligerscampagne. Gezamenlijk met alle betrokkenen waaronder de vrijwilligersvacaturebank van Welzijn Westerwolde, willen ze alle vrijwilligers actief in de gemeente Westerwolde, hartelijk bedanken. Vrijwilligers die, met hun enthousiaste inzet, de leefbaarheid in onze gemeente aanzienlijk verbeteren. Denk aan sportverenigingen, culturele organisaties, zorg en welzijnsinstellingen, vrijwilligers in bestrijding armoede, zoals schuldhulpmaatje en voedselbank. En met deze prachtige campagne hopen we natuurlijk ook dat nieuwe mensen zich als vrijwilliger aanmelden omdat ze graag iets voor een ander willen betekenen.



Kijk voor vrijwilligersvacatures op:

www.vrijwilligersgroningen.nl (vacatures Provincie breed) of www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl

óf bel met Welzijn Westerwolde 0599-582460 en vraag naar een medewerker van de vrijwilligersvacaturebank.

