Twaalf nieuwe festivals Groningen en Noord-Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Er komen twaalf nieuwe festivals naar Groningen en Noord-Drenthe. Dit kondigde Carine Bloemhoff (voorzitter arbeidsmarktregio Groningen & Noord-Drenthe en wethouder gemeente Groningen)dinsdag 7 november aan. Zij deed dit tijdens de jaarlijkse presentatie Regio in Beeld over de noordelijke arbeidsmarkt in de Martiniplaza. Daar onthulde zij ook de festivalnaam: StartFest.



“Maak werk van je toekomst”

StartFest is geen gewone banenmarkt. Het zijn gezellige en inspirerende festivals waar het draait om

talent, ontwikkeling en werk. Het startpunt van de festivals is het talent van de bezoekers. Hoe

kunnen zij de talenten ontdekken en vaardigheden laten groeien? Wat kan men doen om een

volgende carrièrestap te maken? Hoe vinden zij werk dat aansluit bij hun talent en vaardigheden? Een

cv hoeft de bezoeker niet mee te nemen. Bedrijven laten op de festivals juist zien welke vaardigheden

zij belangrijk vinden en proberen bezoekers voor zich te winnen om bij hen te komen werken.

Volgens projectleider Esther Pleizier is deze andere aanpak ook echt nodig. “Door de grote krapte op

de arbeidsmarkt, moeten we anders kijken naar ontwikkelen, boeien en binden van talenten in onze

regio. Het doel van de festivals is daarom om bezoekers te prikkelen en uit te dagen een stap te

maken naar een opleiding of (ander) werk. Werkgevers en opleiders laten zien op welke manier dit bij

hen kan. Het motto is dan ook: ‘Maak werk van je toekomst!’”



Regionale krachten bundelen

Er is een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de krapte worden niet alle talenten

volledig ingezet voor de arbeidsmarkt. Wethouder Bloemhoff vindt regionale samenwerking daarom

belangrijker dan ooit: “Er ligt een enorme uitdaging om zoveel mogelijk inwoners in Groningen en

Noord-Drenthe optimaal te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom bundelen we als regio de

krachten. StartFest is hier een prachtig voorbeeld van; regionale onderwijsinstellingen, werkgevers,

vakbonden, brancheorganisaties, opleidingsfondsen, gemeenten, provincie en UWV zetten samen de

schouders eronder om de festivals tot een succes te maken.”



Waar en wanneer?

Vanaf begin 2024 tot en met 2025 vinden verspreid in Groningen en Noord-Drenthe de festivals

plaats. De festivals zijn gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig. De data voor de eerste vijf

festivals zijn bekend. Begin volgend jaar vindt de aftrap plaats in Groningen, op 25 januari in de

Euroborg. Het tweede festival vindt plaats op 14 maart in Appingedam, het derde festival op 14 mei

in Assen, het vierde festival op 27 juni in Scheemda en het vijfde festival is op 3 oktober 2024 in

Groningen. Daarna volgen er nog meer, waarvan de data later bekend worden gemaakt.



Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website www.startfest.nl.



Over Werk in Zicht

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht. Dit is het samenwerkingsverband tussen gemeenten,

UWV en Provincie in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Samen met onze partners verbinden wij inwoners, werkgevers en onderwijs op de arbeidsmarkt. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is, zich kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft. Samen helpen we 20.000 inwoners een stap vooruit. De StartFest festivals worden mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Nationaal Programma Groningen.

