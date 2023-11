Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Veendam

VEENDAM – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Veendam. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vaandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt uitgeweken naar de Veenkoloniën. Als startplaats was deze keer gekozen voor het restaurant van de golfclub De Compagnie in Veendam. Hier stond dan ook om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars zich melden bij de coaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. Om 9.15 uur vertrok de eerste groep over een gedeelte van de golfbaan. Een schitterend aangelegde baan in een 90 hectare groot natuurgebied. De route over het terrein was makkelijk te volgen. Via diverse borden wordt aangegeven dat een misstap niet is toegestaan.

Aangekomen op de Lange Leegte werden de herinneringen opgehaald over de eens zo roemruchte voetbalclub en hoe clubs uit het westen de Lange Leegte met schrik in de benen bezochten. Maar voor zover ik weet was het wel het eerste stadion in Nederland met een verwarmde tribune.

De weg overgestoken kwamen we aan in het natuur- en recreatiegebied Borgerswold. Dit gebied is in 1972 aangelegd en is ongeveer 450 hectare groot. Opvallend hoeveel wandelwegen er zijn in deze 450 hectare en hoe gemakkelijk je zomaar weer op een plek komt waar je al eerder bent geweest. Waar komt de naam Borgerswold nou vandaan. Er is weinig over te vinden. Wel ben ik op het volgende gestuit. Borgers is een aardappelras die in de rest van Nederland ook we Eigenheimer wordt genoemd. Dit ras werd vooral geteeld in het Groninger land , met name bij de plaats Borgercompagnie. Oftewel “Börkemnij”. En laat nou Borgerswold precies gesitueerd zijn tussen Borgercompagnie en Veendam, daar waar vroeger de Borgers werden geteeld. Ik ben zo vrij om te stellen dat de naam hieraan ontleend is.

Na Borgerswold op diverse manieren te hebben doorkruist kwamen we uiteindelijk weer voor de doorgaande weg, de Lange Leegte , aan die we weer over moesten steken om weer richting golfbaan te kunnen wandelen. Daar aangekomen stond voor de liefhebbers de soep met brood alweer te wachten. Deze keer snert of groentesoep. Met ballen zo groot als golfballen. Het was weer een prachtige wandeling met schitterend wandelweer.

Ingezonden door Jan Bossen