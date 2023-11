Westerwolder Schriefwedstried van start

WESTERWOLDE – De Westerwolder Schriefwedstried is van start!

Dit is alweer de 29e editie van deze schrijfwedstrijd, voorheen Grunneger Schriefwedstried Westerwolde genaamd. Vorig jaar was ‘Het toenbankje’ van Henri Bahlmann het winnende verhaal. Het beste gedicht was ‘Aan raais in Westerwòl’ van Geke Haarlemmer. Wel schrieft dit joar het mooiste verhoal of

gedicht?



Mitdoun aan de schriefwedstried

‘Grunneger schrieftalenten’ van 12 jaar en ouder kunnen tot en met vrijdag 19 januari 2024 hun Groningse verhalen en/of gedichten insturen. Elke deelnemer mag maximaal twee werkstukken inleveren. De inzendingen moeten volledig in het Gronings geschreven zijn en door de inzender zelf bedacht.

Deelnemers

kunnen hun werk inleveren via westerwolde.nl/schriefwedstried. Hier staan ook de spelregels.



Beoordeling en priesoetlangen

Alle werkstukken worden anoniem door een onafhankelijke jury beoordeeld. De jury kiest uit de inzendingen de drie beste verhalen en gedichten. De winnaars ontvangen een oorkonde en een geldbedrag. De uitreiking is op vrijdagavond 22 maart 2024 in ‘Ons Noabershoes’ in Veelerveen. Dit is de laatste avond van de Grunneger Weke die start op 15 maart.

