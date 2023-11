Meepraten over Pekelder Hoofddiep: ‘We zijn trots op wat het was. De ziel van Pekel moet blijven.’

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VAAK WAT REGEN | ALLEEN ZONDAG DROGER

Na de regen van vannacht is het ook vanochtend niet droog met veel bewolking en geregeld nog wat regen of motregen. Het is ook een beetje nevelig en het kan ook mistig worden, maar er staat nog windkracht 2 tot 3 om dichte mist tegen te gaan.

Vanmiddag is er het eerst droog met af en toe zon en windkracht 3 uit het zuidwesten, maar in de loop van de middag en vanavond neemt de kans op regenbuien toe. De maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.

Vannacht is het bij ons de meeste tijd droog en dan zullen er aan zee nog buien zijn, morgenoverdag is er ’s ochtends wat zon en een bui, in de middag neemt de kans op wat regen weer toe. Maximum morgen rond 10 graden en ook dan windkracht 3 uit het zuidwesten.

In het weekend is de zaterdag nog wisselvallig met af en toe wat regen, zondag is het meest droog met meer opklaringen. Volgende week is de maandag lang droog maar daarna is het weer wisselvallig, maar op lange termijn zou het eind van de week en het weekend daarna droog kunnen worden. Met meer zon en lagere temperaturen.