Natuurgedichten maken in Smeerling

SMEERLING – De natuur zit vol kleuren, beelden, verhalen en gedichten. Ook in de winter. In de natuur hoor je de stilte en zie je de rust. Maar hoe kun je deze waarnemingen omzetten in een gedicht? Hoe geef je vorm en inhoud aan alles wat je wilt vertellen? Hoe geef je verstilling een gezicht bijvoorbeeld. Op woensdagmiddag 29 november van 14 – 16.30 uur geeft Harma de Roo, een bekende lokale dichteres, een workshop wintergedicht schrijven. Wil je graag weten hoe je begint met dichten of ben je al (meer) een ervaren dichter, je bent van harte welkom ! Neem je schrift o.i.d. en een pen mee en samen ontdekken we hoe we de winter schrijven in een natuurgedicht.



Inspirerende omgeving

Dit doen we in een inspirerende omgeving, midden in de prachtige natuur van Smeerling. Bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. In het sfeervolle Halmingshoes in het voorhuis

Inschrijven verplicht via www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa

of op natuurmonumenten.nl en dan zoeken naar Smeerling

Ingezonden