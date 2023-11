Pekela is vrouwenboom rijker: Sta stil, wieg in de wind

OUDE PEKELA – Pekela is een boom rijker. Vanmiddag werd in het park bij het gemeentehuis in Oude Pekela een boom geplant. Niet zomaar een boom, nee een boom die symbool staar voor de bescherming van vrouwen en jonge meisjes.

De boom is te danken aan de Soroptimistenclub De Veenkoloniën, een wereldwijde vrouwenvereniging die zich al meer dan 100 jaar inzet voor de positie van de vrouw.

Bij de boom staat ook nog een plaquette met een gedicht over de boom. De schrijfster van het gedicht Mirjam Mintjes, wethouder Reiny Kuiper van Pekela en de vrouwen van het bestuur van de Veenkoloniale Soroptimistenclub waren de symbolische planters.

De boom is een Catalpa, maar zoals wethouder Kuiper zei: ‘In Pekel is het gewoon een trompetboom’, te danken aan de trompetvormige bloemen. Kuiper was blij met het cadeau en hoopt dat de gemeente in samenwerking met de Soroptimisten een klein steentje kunnen bijdragen aan het klimaat en natuurlijk aan de bewustwording en de bescherming en de ontwikkeling van de positie van jonge meisje en vrouwen. Want dat blijkt anno 2023 nog steeds nodig te zijn.

Eerder werden in het Julianapark in Veendam een Tamme Kastanje en in Stadskanaal een Sequoia geplant. Deze acties vinden plaats in het kader van het 100-jarig bestaan van het wereldwijde Soroptimisme, dat haar oorsprong vindt in Amerika. Daar heeft destijds een actieve groep vrouwen kunnen voorkomen, dat een oerbos van Sequoia’s gekapt zou worden. Deze historische gebeurtenis heeft de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao geïnspireerd om het project 100Trees4Life op te zetten ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het Soroptimisme (1921 – 2021).



Inmiddels zijn in Nederland al een miljoen(!) stuks bomen/struiken de grond in gegaan. Ook neemt de Unie deel aan een project van Tree Aid in Ghana waar vrouwen Sheabomen poten en exploiteren om zo een eigen bestaansmogelijkheid te creëren. Natuurlijk helpt dit ook mee om de leefomgeving aldaar te vergroenen en het klimaat te verbeteren. De vrouwen worden gedurende een aantal jaren begeleid bij het opdoen van ervaring om op eigen kracht te oogsten en de producten van de Sheabonen te vermarkten. Ook hieraan draagt de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao bij.

Foto’s: Jan Glazenburg