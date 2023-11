St. Vitus 1 uit Winschoten kampioen schooldammen

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 8 november stond de 10e editie van het Scholendamtoernooi in de Regio Oost-Groningen, voor groep 4 t/m 6, op de planning. Door een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke damclub, vond deze finale plaats in het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker.

Voor dit eindtoernooi hadden zich 9 viertallen geplaatst die 6 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten. D.w.z. dat vanaf de 2e ronde de “toernooimanager”, teams met gelijk aantal punten, aan elkaar koppelt. Het damteam van de RK. St. Vitusschool uit Winschoten is ongeslagen kampioen geworden met 12 punten uit 6 wedstrijden en werd gevormd door Quinn, Liam, Bradley en Albert. Goede tweede werd de kampioen van vorig jaar CBS Maranatha uit Winschoten en bestond nu uit Harvey, Sepp, Merlynde en Reinoud. Het team van CBS de Vossenburcht, dat derde werd, bestond uit William, Julia, Vijay, Reinout en Kailey. Bradley en Quinn van de RK St. Vitusschool hadden samen met Harvey van CBS Maranatha een 100% score. De teams van de RK St. Vitusschool en CBS Maranatha hebben zich geplaatst voor de Provinciaal Groningse damtitel op zaterdag 9 maart 2024 in Warffum. Op 22 november komen de basisschoolleerlingen van groep 7/8, op dezelfde locatie, in actie. Hierbij gaan 7 viertallen op voor het kampioenschap. Titelhouder bij groep 7/8 is CBS “De Loopplank” uit Blijham.

Eindstand scholendamtoernooi groep 4 t/m 6:

1.RK St. Vitusschool 1, Winschoten 12 punten

2. CBS Maranatha, Winschoten 10 punten

3. CBS de Vossenburcht 2, Winschoten 8 punten

4. CBS Het Baken, Westerlee 6 punten

5. RK St. Vitusschool 2, Winschoten 6 punten

6. CBS Annewieke 2, Scheemda 5 punten

7. CBS de Vossenburcht 1, Winschoten 5 punten

8. CBS Annewieke 1, Scheemda 4 punten

9. CBS Annewieke 3, Scheemda 4 punten

Organisatie

De organisatie mocht zich verheugen in een grote publieke belangstelling en was in handen van Damclub Winschoten, waarbij Fianna van der Heide, Martin Viel, Han Tuenter, Jakob Pronk en Geert Lubberink fungeerden als tafelarbiter. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Jakob Pronk en Han Tuenter.

Start schooldammen 2013

De kiel voor het scholendamtoernooi, in Oost-Groningen, is 2013 gelegd en werden de basisscholen uit de voormalige gemeente Winschoten uitgenodigd hier aan deel te nemen. De eerste kampioen werd OBS “De Uilenburcht” uit Beerta. Bij de 2e editie werden de richtlijnen van de KNDB gehanteerd en is het schooldammen gesplitst in groep 4 t/m 6 en groep 7/8. De laatste jaren is het “werkgebied” gestaag uitgebreid en werden de basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en gemeente Oldambt geïnviteerd.

Ingezonden

Foto’s: Geert Lubberink en Johan Meezen