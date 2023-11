Vierde editie Vrouwenmars op 14 april 2024

GRONINGEN, GRIJPSKERK, WESTERBORK – In de nacht van 11 op 12 april 1945 werden 116 politieke vrouwelijke gevangenen vanuit Kamp Westerbork op een gedwongen mars gestuurd. Niemand wist waarheen of waarom. Velen van hen waren ernstig verzwakt door het zware werk dat ze in Kamp Westerbork hadden moeten verrichten en leefden voortdurend in angst gefusilleerd te worden. De tocht strekte zich uit over een periode van drie aaneengesloten dagen en nachten en staat sindsdien bekend als de vrouwenmars. De vrouwen liepen vanuit Kamp Westerbork via Assen naar Groningen en van daaruit richting Grijpskerk, waar zij op 14 april 1945 werden bevrijd.

Precies 79 jaar na de bevrijding van de 116 vrouwen, zal op zondag 14 april 2024 voor de vierde keer de herinneringswandeltocht plaatsvinden. Met het lopen van de wandeltocht herdenken we deze vrouwen die hun leven voor onze vrijheid op het spel hebben gezet. Iedereen is van harte welkom om zich in te schrijven.

Inschrijving

Vanaf 11 november 2023 is het mogelijk om je in te schrijven voor de wandeltocht. Voor alle details over deze bijzondere wandeling en het inschrijvingsproces, kun je terecht op de website www.vrouwenmars1945.nl. Iedereen is welkom om zich in te schrijven.

Afstand

Vorig jaar liep de wandeltocht van Kamp Westerbork naar het Huis van Bewaring in Groningen. Dit jaar voltooien we het tweede deel van de tocht en lopen we van het Huis van Bewaring in Groningen naar Grijpskerk. De totale afstand van deze wandeltocht is 25 kilometer.

Vrijwilligers

Wil je graag bijdragen als vrijwilliger aan deze wandeltocht? Er zijn verschillende manieren waarop je kunt helpen, zoals meelopen als begeleider of het uitreiken van Vrouwenmars-herinneringen na afloop. Als je interesse hebt kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@vrouwenmars1945.nl.

