Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand november weer activiteiten. Kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Aan de Stelling!’ November belooft een enerverende maand te worden, want Team Fivel van het Groninger Landschap daagt je uit om je fotografische talent te laten schitteren. We nodigen je uit om deel te nemen aan onze fotowedstrijd, die plaatsvindt vanaf de stelling van onze molens in het Fivelgebied. Meedoen? check de website van Het Groninger Landschap.

15 november: Beschermersavond in het Forum. Beschermersavond in het Forum te Groningen van 19.30 uur – 22.00 uur. Tijdens deze avond vertellen inspirerende sprekers over Het Groninger Landschap. Projectleider Jan Harm Eppinga vertelt over de restauratie van Occo Reintiesheerd in Stedum, natuurbeheerder Bert Dijkstra vertelt over de natuur en het beheer in het Hunzedal en de Groninger filmmaker Hilco Jansma vertelt over de totstandkoming van zijn nieuwe natuurfilm over de lepelaar. De presentatie is in handen van Cunera van Selm. Aanmelden is noodzakelijk en kan alleen via de site.

19 november: Natuur en Technologie Verkennen – Het Vinden van Dieren met Drones en Kunstmatige Intelligentie. Hoe natuur en techniek samenkomen: dieren vinden met behulp van drones en kunstmatige intelligentie.Graag nodigen we u uit om een demonstratie bij te wonen van onze technologie voor het detecteren van dieren met drones en AI.Lezing en live-demonstratie door Jasper Osnabrugge.

Start om 11.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk 103 te Groningen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site.

19 november: Braakballen pluizen. Wil jij weten wat de uil heeft gegeten? kom dan braakballen pluizen! Deze activiteit doen we in twee rondes op een middag. Meld je aan voor één van beide rondes (alleen kinderen aanmelden).

Start om 14.00 uur en om 15.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk 103 te Groningen. Deelname is gratis, aanmelden graag via de site. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

5 november: Wintergasten in de Kropswoldersbuitenpolder. Doe je mee aan een mooie afwisselende najaarswandeling rondom de Kropswolderbuitenpolder? Een stukje bos, een stukje over de dijk, een stuk over het fietspad. Ook bezoeken we de vogelkijkhut. We hopen op doortrekkers en wintergasten zoals brandganzen, kolganzen, slobeenden en wintertalingen. Ook roofvogels zijn actief in dit gebied, misschien zien we 1 van de zeearenden die in het gebied leven.

Start om 12.00 uur vanaf Waesingeweg te Kropswolde. Tip: rijd op de Waesingerweg bij de rotonde rechtdoor, de Strandweg op. De parkeerplaats is meteen na de rotonde aan de linkerkant. Trek stevige waterdichte schoenen aan, neem je verrekijker mee. Deelname is gratis, aanmelden kan via de site. De tocht is 7 km.

