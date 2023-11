DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Neubörger

Om 7.10 uur vanmorgen vond op de Börgerstraße in Neubörger een ernstig ongeval plaats. Een 21 jarige bestuurster van een BMW1 botste tegen de VW van een 52 jarige vrouw, toen zij vanaf de Gartenstraße rechtsaf de Börgerstraße op reed. De VW reed op dat moment door onbekende reden op de linker weghelft. De 52 jarige vrouw werd door de klap uit de auto geslingerd. Vervolgens reed een 33 jarige automobiliste met haar BMW X3 op de VW. De bestuurster van de VW overleed, ondanks pogingen om haar te reanimeren, op de plaats van het ongeval. De beide bestuursters van de BMW’s raakten lichtgewond. De weg is enkele uren in beide richtingen afgesloten geweest.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat gistermorgen om 7.40 uur op het fietspad naast de Bethlehem plaats vond. Een 17 jarige fietsster kwam ten val doordat een andere fietser rechtsaf sloeg op het moment dat ze hem wou inhalen. Het meisje kwam ten val en raakte gewond. De andere fietser is doorgereden.

Ditzum

Tussen 5 en 9 november is in de haven van Ditzum een informatiekastje van de Internationale Dollard-Route vernield. Van het kastje is het venster ingegooid. De politie is op zoek naar de dader.

Bunde

Om 00.17 uur op 5 november werd de politie gebeld omdat in een woning aan de Fliederweg twee personen ruzie zouden hebben, waarbij één gewond zou zijn geraakt. In de woning bevond zich een 35 jarige man, die diverse steek- en snijwonden had. Hij wees zijn 25 jarige medebewoner als dader aan. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht. De 25 jarige sloeg op de vlucht. Na een grote zoekactie, waarbij ook drones werden ingezet, kon de man worden aangehouden. Hij werd 6 november voorgeleid en zit in voorarrest.

Emsland/Grafschaft Bentheim

In Emsland/graafschap Bentheim werd gisteren de Kristallnacht herdacht. Gezien het escalerende conflict in het Midden-Oosten was de begeleiding van deze herdenkingen voor de politie van groot belang. Het politiebureau Emsland/Provincie Bentheim paste de politiemaatregelen aan en was ten opzichte van voorgaande jaren zichtbaar aanwezig. Over het geheel genomen verliepen alle bijeenkomsten zonder incidenten. Aantal deelnemers op de verschillende locaties: Papenburg 500 personen, Werlte 150, Meppen 200, Lengerich 100, Freren 150, Lingen: Herdenkingsdienst 150 personen in de Evangelische Kerk en 130 personen die een krans legden bij de “Joodse School”, Nordhorn 200, Schüttorf 30, Bad Bentheim 70, Uelsen 80, Emlichheim 30 en Neuenhaus 135 personen

Meppen

Gisteravond is een 17 jarige bestuurder van een bromfiets om 18.13 uur op de B70 (Lingener Straße) achterop een Skoda gereden. De 53 jarige bestuurster van de Skoda remde vanwege een situatie op de weg af, wat door de man op de bromfiets te laat werd opgemerkt. Hij kwam ten val en werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De automobiliste kwam met de schrik vrij. De schade bedraagt 6.000 euro. De B70 is enige tijd ter hoogte van het ongeval in beide richtingen afgesloten geweest.