ONSTWEDDE – Afgelopen tijd zijn bij de politie meerdere woninginbraken dan wel een poging hiertoe gemeld.

In de omgeving van Onstwedde, namelijk aan de Brink, Boslaan, Kerklaan en de Dorpsstraat in Onstwedde vonden de afgelopen tijd meerdere inbraken of pogingen daartoe plaats.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord, meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem iets melden meld dit dan via een MMA melding 0800-7000.