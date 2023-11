Onderzoek naar melding van schietincident in omgeving van Damsterdiep

GRONINGEN – De politie doet onderzoek naar een melding van een schietincident, dat donderdagmiddag zou hebben plaatsgevonden in de omgeving van het Damsterdiep in Groningen.

De politie kreeg rond 15:50 uur een melding van een schietincident op het Damsterdiep in Groningen. Ter plaatse troffen de agenten geen slachtoffer aan. Even later meldde een slachtoffer zich met verwondingen in het ziekenhuis. De politie houdt er rekening mee dat deze 23-jarige man uit Hoogezand betrokken is geweest bij een schietincident.

De politie doet onderzoek naar de melding van het schietincident. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er heeft plaatsgevonden en waar dat dan precies is gebeurd. Er is tot nu toe nog geen aanhouding verricht.

De politie is daarom op zoek naar meer informatie rondom dit incident. Heeft u tussen 15:30 en 16:00 uur iets gehoord of gezien in de omgeving van het Damsterdiep? Weet u meer over een mogelijk schietincident? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of deel je informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.