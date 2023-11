Oost-Groninger band ‘StAD’ na 20 jaar terug tijdens festival GRN

HOOGEZAND – Zaterdagmiddag 18 november is de band ‘StAD’ terug en (bijna) in de originele bezetting trappen deze culthelden de derde editie van festival GRN af. Hoogezand is deze middag dé plek voor liefhebbers van Groningen en het Gronings. Samen met Bibliotheek Hoogezand, Centrum Groninger Taal & Cultuur, Historisch Archief Midden-Groningen en Stichting t Grunneger Bouk organiseert Kielzog de derde editie van GRN. Hieronder een greep uit het programma.

StAD

Ruim twintig jaar geleden genoot de Oost-Groninger band StAD van een kortdurende bekendheid. De groep werd vooral bekend door de regionale radiohit Knikkers. Met hun opvallende en eigentijdse Groningstalige popmuziek traden ze op in poppodium Vera en op festivals als Eurosonic en Noorderzon. Maar de band verdween plots van de radar. Nu zijn ze gelukkig terug met een single over een kleurrijke vrouw met een problematisch bestaan. Nog altijd kenmerkt de muziek van StAD zich door een bijzondere combinatie van alternatieve pop en Groningstalige teksten. Ergens tussen Blur, André Manuel, Grandaddy en Neil Young. De muziek van StAD ontstaat vaak in de oefenruimte tijdens het jammen. Behalve uit zanger en tekstschrijver Robert de Keijser bestaat StAD uit drummer René Asschert, Vincent van Vondel (bas en zang), Nico Lageland en Bert ‘Foef’ Meis op gitaar, Stefan de Keijser (toetsen en zang), Eddy Scholtens op toetsen en Fiebo Scholtens (gitaar en zang). Verwacht veel instrumenten, strijkers, toetsen en dit alles gecombineerd met alternatieve rock.

HISTER

Eigenzinnig is rock duo HISTER, bestaande uit drummer Michel Weber en Merel Weijer op zang en bas, ook. De combinatie van drum en bas met teksten in het Gronings klinkt ongewoon en anders. Maar laat dat nou net de bedoeling zijn. Beide leden zijn geboren en opgegroeid in de vette Groningse klei. Het blijkt een vruchtbare bodem voor het opbloeien van een nieuw geluid in de Groningse muziekscene. Begin 2022 stappen ze met hun ideeën de oefenruimte in en in oktober 2022 wordt in de No Pussy Blues studio hun debuut EP opgenomen. Niet denken maar doen dus. En: Kop der veur. Inspiratie wordt gehaald uit bands als The Breeders, True Widow, Blood Red Shoes en PJ Harvey. Hister maakt nummers die zowel catchy en lichtvoetig zijn als traag, zwaar en dromerig. Zoiets als slowcore meets indiepop. Of doomgaze meets poprock.

Remko Rotgers

Remko Rotgers uit Winschoten is een nieuwkomer in de Groningstalige muziekscène. Hij begon zijn muzikale carrière in het schoolbandje genaamd Flying Salamis, dat opgericht werd op het Ubbo Emmius College in Stadskanaal. Rotgers ontving dit jaar de publieksprijs tijdens het Grunneger Laidjesfestival 2023 dat gehouden werd in het Der Aa-Theater in Groningen. Rotgers is nog niet zo lang geleden begonnen met het schrijven van eigen nummers in de Groninger taal. Tijdens GRN wil hij het publiek graag kennis laten maken met zijn liedjes in de streektaal.

Podcast De Laidjestoavel

AnneJan van Aperloo en Jan Peter Smit, bekend van de Grunneger tweemansband Driefzand, lanceren een nieuwe podcastserie ter ere van muziek in het Groninger dialect: De Laidjestoavel. Een podcastserie van 22 afleveringen die gewijd is aan muzikanten die zingen in het Groninger dialect. Tijdens GRN wordt De Laidjestoavel live opgenomen en richt zichdeze dag op de programmaonderdelen Groninger muziek en de Groninger muzikanten. De makers van de podcast hebben de bands HISTER en StAD uitgenodigd voor een gesprek. Voor het spelelement zijn onder andere Jan Henk de Groot, Jan Sleumer en Alex Vissering te gast.

Gronings Vuur

Gronings Vuur is een grootschalig cultureel project waarbij verhalen van inwoners uit de provincie Groningen worden opgehaald. Samen met lokale cultuurmakers, maken Groningers theatrale producties in hun eigen gemeente, op basis van verhalen die er leven. De afgelopen maanden streek het Gronings Vuur neer in de gemeente Oldambt, waar regisseur Isil Vos samen met haar team het stuk Tot de Bodem maakte. De productie is een lofzang en een wake-up-call ineen. Op het podium staan acteur Terri van Splunderen en muzikante Eva Waterbolk, die samen een deel van de voorstelling laten zien.

Praktische info

Datum: zaterdag 18 november 2023

Tijden: 12:30 – 17:00 uur

Locatie: Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand)

Toegang: gratis

Meer info via: www.kielzog.nl

