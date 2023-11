Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DOORGAAND WISSELVALLIG | ZONDAG DROGE DAG

Het zal ook vandaag een beetje af-en-aan gaan met vrij veel bewolking en af en toe een paar buien, maar soms zijn er ook enkele opklaringen en dan kan de zon dus even redelijk doorbreken. Er komt een matige zuidwestenwind te staan en de maximumtemperatuur is zo’n 9 graden.

En als je naar het komend weekend kijkt dan zie je morgen een matige westenwind, en zondag een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot zuiden. Die westenwind van morgen is niet direct goed nieuws want het is ook dan wisselvallig met een aantal buien en meestal veel bewolking, maar zondag zijn er vrij veel opklaringen en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperaturen zijn 8 á 9 graden en dat is aan de koude kant, de minimumtemperatuur liggen vannacht rond 6 graden en zondagnacht rond 4 graden.

Na dit weekend zal de wind weer toenemen en vanuit het zuidwesten af en toe wat regen aan gaan voeren, al is er maandagochtend nog af en toe zon. Het lijkt ook dan tot het navolgende weekend weer wisselvallig te blijven, zonder gekke veranderingen van de temperatuur.