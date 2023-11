Vertoning film Sonny Boy in de bibliotheken Westerwolde

BLIJHAM, VLAGTWEDDE, BELLINGWOLDE – In de Bibliotheken van Blijham, Vlagtwedde en Bellingwolde is de film Sonny Boy te zien op een groot scherm.

Heel Nederland Leest in november Sonny Boy van Annejet van der Zijl. Samen een goed boek lezen – dat brengt gesprekken op gang en verbindt mensen met elkaar. Het boek Sonny Boy, dat werd uitgekozen voor Heel Nederland Leest 2023, werd verfilmd en in acht talen vertaald.



In de Bibliotheken van Blijham, Vlagtwedde en Bellingwolde is de film te zien op een groot scherm. De film gaat over de levensgeschiedenis van de 19-jarige Surinaamse student Waldemar en de Hollandse 40-jarige getrouwde Rika. Deze biografie met een historisch tintje kent verschillende thema’s die nog altijd actueel zijn. Denk aan wonen in een land waar je niet thuis bent, maar ook (controversiële) liefde en scheiding, slavernij, en veerkracht vinden in de moeilijkste periodes.



De film wordt vertoond in de Bibliotheek van:

Vlagtwedde op vrijdag 17 november om 19.15; Blijham dinsdag 21 november om 14.00 uur; Bellingwolde donderdag 30 november om 14.00 uur.

Toegang is gratis, bijdrage koffie en thee is voor eigen rekening.

Ingezonden