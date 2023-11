Vrijwilligers van Humanitas Oldambt zijn sterk maatschappelijk betrokken

WINSCHOTEN – Humanitas helpt mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Vorig jaar hebben ruim 50 vrijwilligers van Humanitas Oldambt maar liefst 260 mensen geholpen. Dit jaar lijkt het aantal deelnemers nog groter te worden. Daarom is Humanitas Oldambt actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.

Wat doet Humanitas

Humanitas Oldambt is actief in de gemeente Oldambt en het noorden van de gemeente Westerwolde. De vrijwilligers zetten zich in voor één of meerdere maatschappelijke projecten die Humanitas uitvoert: Vriendschapskring, Taalondersteuning en Voorlezen, Steun bij Verlies, thuisadministratie, Samen Doen (maatjesproject), Formulierenbrigade en Thuisadministratie. De inzet en betrokkenheid hangt af van de eigen ervaring en kennis, interesse en beschikbare tijd van de vrijwilliger.

Wat doen de vrijwilligers

Hendrik Hemminga, voorzitter Humanitas Oldambt: “Onze vrijwilligers zijn een belangrijke steun in de rug van velen die een beroep op ons doen. Het is voor veel mensen vaak niet gemakkelijk om zich staande te houden in lastige situaties, zoals opgroeien, administratie op orde houden, contacten leggen of omgaan met verlies. Onze vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor.” Om hun taak goed uit te kunnen voeren worden de vrijwilligers begeleid door een coördinator en regelmatig getraind.

Het bestuur faciliteert het werk van de vrijwilligers en draagt zorg voor de benodigde financiën, werving, scholing en ondersteuning. Verder richt de bestuurlijke aandacht zich op samenwerking met andere organisaties en netwerkcontacten.

Info-meeting

Op zaterdag 18 november a.s organiseert Humanitas een info-meeting. Daar kun je in gesprek gaan met vrijwilligers en bestuursleden over de mogelijkheden van hun vrijwilligerswerk. Vooral mensen met interesse in een bestuursfunctie zijn van harte uitgenodigd. Er is vrije inloop van 10.00 tot 13.00 uur in de foyer van De Klinker te Winschoten.

Mocht je die dag niet kunnen komen, maar wil je wel meer weten over het werk van Humanitas, neem dan contact op met het secretariaat, Ria de Groot, via telefoon 06-83185347 of e-mail oldambt@humanitas.nl.

Op zoek naar hulp?

Mensen die hulp voor zichzelf of iemand anders zoeken kunnen zich aanmelden via het formulier op de website www.humanitas.nl/oldambt of contact opnemen met het secretariaat.

Ingezonden