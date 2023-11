Feestelijke opening nieuwbouw Afeer

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT DE AVOND BUIIG | MORGEN RUSTIG WEER

We zitten vandaag me het weer in een zone met veel buien want een lagedrukgebied ligt nog net ten noorden van de Wadden en dat gaat maar langzaam door naar Denemarken en Noord-Duitsland. Er zijn ook vanmiddag nog een flink aantal buien die ons gaan passeren, het is pas vanavond dat het de meeste tijd droog wordt en dat er meer opklaringen komen. Er kan in totaal tot middernacht 10 tot 15 mm aan regen vallen. De westenwind is meestal matig met windkracht 3 tot 4 en de temperatuur ligt vanmiddag rond 9 graden.

Vannacht is er weinig wind over en het is droog, maar door de opklaringen is er kans op dichte mistbanken. De minimumtemperatuur is ongeveer 3 graden. Morgen blijft er kans op mist maar de zon zal ook wel af en toe te zien zijn. Maximum morgen rond 8 graden en de hele dag maar weinig wind.

Na het weekend is het opnieuw anders want maandagochtend neemt de wind toe en het gaat in de loop van die dag ook regenen. Dinsdag en woensdag zijn daarna wisselend met wat zon en een bui, pas volgend weekend zou het weer opnieuw stabieler en droger moeten zijn. Maximum na dit weekend rond 11 graden.