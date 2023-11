Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 12 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN WAT ZON | MORGEN WEER REGEN

Mist en nevel kan vandaag nogal hardnekkig zijn. Er is wel wat wind en vanmiddag moeten we rekenen met een afwisseling van zonnige momenten en bewolking. Plaatselijk kan ook een drup regen vallen, maar mer kans op enkele buien is er in het Waddengebied en in het Hogeland en de Eemsdelta. De maximumtemperatuur is zo’n 9 graden en er staat vanmiddag een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Een rustige dag dus maar dat is snel voorbij want vannacht raakt het bewolkt en morgen zal de wind ook gaan toenemen. Het begin is misschien nog droog maar in de loop van de ochtend gaat het regenen. Morgenmiddag is het daarna nat met vaak regen en later op de dag zijn is er ook windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten met enkele windvlagen en een maximum van 14 graden.

Dinsdag is een dag met flinke opklaringen maar ook enkele buien met windstoten, woensdag is ook wisselvallig maar dan is er iets minder wind. Middagtemperaturen die twee dagen rond 12 graden. Daarna gaat dat wat omlaag maar ook dan is het een beetje wisselvallig met een paar buien wat zon.