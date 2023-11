Schouderprothese op maat met 3D-techniek in Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – De meeste mensen kennen wel iemand met een nieuwe knie of een nieuwe heup. Een nieuwe schouder is iets wat minder vaak voorkomt. Toch zijn er ook mensen met een versleten schouder, voor wie een nieuwe schouder uitkomst kan bieden. In het Ommelander Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van moderne technieken om zo’n prothese zo goed mogelijk te plaatsen. Rienk Eleveld werkt als orthopedisch chirurg bij het Ommelander Ziekenhuis en weet alles van schouderprotheses.

Schouderprothese verhelpt pijnklachten

Mensen met een versleten schouder gaan vaak pas laat naar hun huisarts. Rienk: “Als je last van je schouder hebt, beperkt dat je niet heel erg in je beweging. Dat is natuurlijk anders bij knie- of heupklachten. Je benen, daar loop je de hele dag op. Een versleten schouder kun je makkelijker ontlasten. Daardoor blijven mensen vaak doorlopen met pijnklachten. Heel zonde eigenlijk, want een schouderprothese verhelpt vaak de pijn. Bovendien zien we meestal dat de functie van de schouder beter wordt na de operatie.”

3D-techniek voor schouderprothese op maat

Een schouderprothese bestaat uit een kop en een kom, die goed in elkaar moeten passen. Voordat een patiënt een schouderprothese krijgt, wordt altijd een CT-scan gemaakt van de versleten schouder. Rienk: “Op een CT-scan zien we hoe de schouder van de patiënt er uit ziet, zo kunnen we bepalen hoe de prothese – de kop en de kom – het beste geplaatst kan worden. Vroeger hadden we alleen de CT-beelden. Tegenwoordig laten we voor elke patiënt aan de hand van de CT-scan een pre-operatieve planning maken door een bedrijf in Amerika. Hierbij wordt de prothese voor de operatie digitaal in de CT-beelden ingevoegd. Zo kunnen we in 3D zien hoe de prothese het beste geplaatst kan worden.”

Het moet passen als een puzzel

Het plaatsen van een schouderprothese is maatwerk. Soms is de slijtage dusdanig dat het moeilijker is om tijdens de operatie de juiste positie van de prothese te bepalen. Rienk vervolgt: “In deze situaties laten we een 3D-geprinte mal maken. Met zo’n mal kunnen we de prothese nog preciezer plaatsen, waardoor de prothese perfect aansluit op het versleten gewricht. Het moet als een puzzel in elkaar passen, zodat de prothese goed in het bot kan groeien.”

Minder foutgevoelig en minder klachten op de langere termijn

Door het gebruik van deze 3D-techniek is het voor de orthopedisch chirurgen makkelijker om de schouderprothese te plaatsen en dat heeft natuurlijk voordelen voor de patiënt. Rienk: “Doordat we beter weten hoe we de prothese moeten plaatsen, duurt de operatie korter, waardoor bijvoorbeeld het risico op bloedingen of infecties kleiner wordt. Het grootste voordeel voor de patiënt is dat deze techniek minder foutgevoelig is. De kans is groter dat de prothese perfect is geplaatst, waardoor de prothese beter functioneert en minder snel slijt.”

