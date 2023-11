Spreekuur voor grenspendelaars in Papenburg

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 november, 08.00 uur door John Havinga

BEWOLKING EN VANMIDDAG REGEN | KOMENDE WEEK BLIJFT WISSELVALLIG

We beginnen vandaag met een afwisseling van bewolking en zon. Het is wat nevelig en rustig, met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanmiddag krijgen we te maken met regenachtig weer en dat gaat door tot ongeveer 18 uur. De middagtemperatuur komt te liggen rond 12 graden en de wind draait vanmiddag naar het zuidwesten. Dan wordt de wind matig tot vrij krachtig.

Morgen staat in het teken van buien en we hebben daarbij soms ook een pittige bui, met flink wat regen in korte tijd. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 11 graden, bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Er valt 5 tot 10 mm regen, dus het is en blijft een natte boel.

Vanaf woensdag hebben we ook elke dag wel te maken met buien en geregeld ook wat zon. De middagtemperaturen gaan weer wat omlaag naar 8 à 9 graden. In de nachten koelt het af tot ongeveer 5 graden. Het is wisselvallig en nat en dat weer houden we dus de komende tijd nog even.