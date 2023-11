Kabelkrant Veendam nu ook op TV2GO

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 16 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG EN WAT ZON | VANNACHT KANS OP MIST

Het wordt voor de verandering een vrij mooie dag met vanochtend misschien lokaal een klein buitje maar voor de rest is het droog met flinke opklaringen en er zal gaandeweg de dag dus vrij veel zon zijn. En de wind is maar zwak en veranderlijk met een maximumtemperatuur rond 9 graden.

Vanavond en vannacht blijft het ook droog en rustig, maar daardoor kan er vanavond al op veel plaatsen mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond +1 graad er is kans op een beetje vorst aan de grond en wat ijs op de auto.

Maar het kan morgenochtend dus mistig zijn en eventuele mistbanken kunnen ook overdag blijven hangen. Want ook dan is er niet veel wind, de middagtemperatuur is morgen zo’n 7 graden en er is een afwisseling van zon en bewolking.

In het weekend is de zaterdag nog een tijd droog maar later in de middag en zaterdagavond is er kans op regen. En dan is er ook een matige zuidenwind. Zondag is het nog vaak bewolkt met perioden met buien en een zuidwestenwind: maximumtemperatuur dan rond 12 graden. Na het weekend is de maandag nog wisselvallig, daarna is het weer wat droger.