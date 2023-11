Veendam is klaar voor de tweede editie van de Sixties

VEENDAM – Nog heel even en we gaan weer rollen! Op zaterdag 25 november a.s. gaat de 2e editie van het Sixties festival zijn opwachting maken.



De organisatie is weer in staat geweest om een prachtige en vooral een zeer diverse line-up samen te stellen. Een ruime keur van 15 bands en artiesten verdeeld over 6 podia zullen de bezoekers muzikaal gaan vermaken in de bijzonder gezellige ambiance van het Grand Café Java.



Als toppers staan The Clarks, The Fortunate Sons (CCR) en Them Dirty Dimes op het podium waarbij Bonnie St.Claire ook haar opwachting zal gaan maken. Maar ook lokale bands als de Happy Tunes, Hot Me en RUW zullen gaan optreden. Trots is de organisatie dat onze (wereld)beroemde Veendammer jazzpianist Rein de Graaff samen met zangeres Marcella een leuk intermezzo zullen gaan verzorgen. Het geheel zal worden omlijst met de vinyl-DJ’s The Jukes en de afterparty zal muzikaal opgeluisterd worden door de alom bekende band Hollands Verdriet.



De gehele line-up is te vinden op de website www.letthesixtiesroll.nl



De avond zal gepresenteerd worden door verschillende presentatoren, waaronder Thomas Kaldijk, radioprogramma Blueprint, Jeroen Post, acteur en voormalig VJ van TMF, Jan van der Meide, oud-journalist en presentator RTV Noord en Everard Sprik (Sixties muzikant & coryfee).



Van de ruim 1300 kaarten zijn er nog ca 100 beschikbaar. Dus wees er snel bij:

De sixties; even terug in de tijd zoals het was. Een periode van gezelligheid, optimisme, creativiteit, hippies, de eerste televisies maar vooral door velen beschouwd als de gouden jaren van de popmuziek.

Ingezonden door Hans Stuut