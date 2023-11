SELLINGEN – Wethouder Wietze Potze opent zeer brede, samenwerking met Werken is Gezond Westerwolde



Project “Werken is Gezond” naar Westerwolde

Wethouder Wietze Potze heeft donderdag het startsein gegeven van een uniek project in het Westerwoldse.

Het project ‘Werken is Gezond’ wil toekomstige medewerkers een versterkte startpositie geven bij werkgevers in de regio. Een samenwerking, die tot stand gekomen is door het Verbindingsfonds, leidt tot een innovatieve aanpak op het gebied van arbeids-re-integratie.

Voor de officiële start al vijf aanmeldingen en de eerste deelnemer aan het werk



Cadeau van de Provincie

Het project ‘Werken is Gezond’ is een initiatief van Stam (Werk in goede banen) en De Leefstijlunie.

Dit initiatief is tot stand gekomen via het Verbindingsfonds van de Provincie Groningen.

Dit Verbindingsfonds wil Groningers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans geven om aan het werk te gaan en te blijven.

Om dit te bewerkstelligen heeft de provincie partijen uit verschillende werkvelden opgeroepen zich te verbinden en te komen met vernieuwende activiteiten en oplossingen.

“We hadden elkaar al een tijdje op het oog”, aldus Marlies, oprichter en leefstijldeskundige bij De Leefstijlunie.

“Yes, dit is onze kans”, dacht Marlies toen het appje vanuit Stam kwam met informatie over Het Verbindingsfonds. Samenwerken is van essentieel belang om mensen daadwerkelijk te laten groeien op en buiten de werkplek. Beide partijen zagen direct de grote meerwaarde voor de mensen waarvoor ze zich al zoveel jaren hard maken.

Logische combi…maar toch uniek, want hoewel samenwerken vaak leidt tot betere resultaten, gebeurt het te weinig. Organisaties werken vaak vanaf hun eigen eiland. Ze zijn niet vaak geneigd om eens met de buren te overleggen. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder strenge privacyregels, geld en hoge werkdruk. “We zijn blij dat we met de financiële middelen uit dit fonds, de kans krijgen om onze expertises te bundelen” zegt Bernard Posthumus, directeur van Stam. “Tegelijkertijd willen we een veel bredere samenwerking tot stand brengen. Wij willen dat de verbinding niet stopt bij ons en juist meer organisaties verleidt tot verbinding en samenwerking”, aldus Bernard.

Beide bedrijven hebben zeer veel ervaring en expertise. Stam is een arbeidsre-integratiebedrijf dat al meer dan 30 jaar mensen helpt bij het krijgen en behouden van betaald en betekenisvol werk.

De Leefstijlunie heeft 17 jaar ervaring in huis met het inzetten van professionele leefstijlzorg, om mensen weer terug naar school en werk te brengen. Met als uiteindelijke doel, een lang gezond leven voor iedereen.



Naar Westerwolde

Dat verleiden tot samenwerking lukt al aardig. De gemeente Westerwolde heeft het project omarmd en ging 16 november de samenwerking met het project aan.

Wethouder voor o.a. jeugd en welzijn, Wietze Potze maakte dit officieel.

Ook Welzijn Westerwolde ziet de meerwaarde van het project. Ze spelen een sleutelrol in de totstandkoming van het uitrollen van Werken is Gezond in Westerwolde.



De cirkel rond

De arbeidsmarkt is krap. Werkgevers passen noodgedwongen hun werving en selectie van personeel aan. Diploma’s en relevante werkervaring zijn niet meer alles bepalend, inzet en motivatie des te meer.

Dat biedt kansen voor het zgn. ‘onbenutte arbeidspotentieel’, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar willen ze echt een kans maken, dan zullen ze in korte tijd moeten overtuigen op een succesvolle match. Een goede voorbereiding is daarin essentieel; het project ‘Werken is gezond’ voorziet daarin. Met een intensief en op maat gemaakt traject worden de deelnemers in twaalf weken werkfit gemaakt voor een beoogde of reeds verkregen baan. Stam en de Leefstijlunie helpen daarbij in baankeuzes en coachen op de daarvoor relevante werknemersvaardigheden en leefstijlkeuzes. Beter voorbereid en met meer zelfvertrouwen werken helpt een mismatch voorkomen, dat is goed voor werkgevers en werknemers. Daarmee is de cirkel rond.

Voor start al aanmeldingen

Nog voor de daadwerkelijke start, waren er al vijf aanmeldingen binnen.

Werken is Gezond lijkt daarmee een project te zijn dat aanslaat bij de mensen waarvoor het bedoeld is. Mensen met een opleiding tot maximaal MBO niveau 2 zijn welkom.

Dit kan gaan om mensen met of zonder een baan. Mensen die graag willen switchen van baan, of jongeren die niet goed weten welke richting ze op willen.



Eerste deelnemer heeft al werk

Ook voor de jobcoach en leefstijldeskundige die betrokken zijn bij het project was het een verassing.

De eerste deelnemer van het project heeft, samen met de jobcoach, een positief sollicitatiegesprek achter de rug. ‘Laat mij maandag maar direct starten’, zo zei de deelnemer. Hij krijgt de komende twaalf weken hulp van de jobcoach op de werkvloer. Daarnaast gaat hij samen met de leefstijldeskundige kijken naar de manier waarop hij zijn leven inricht en hoe hier eventueel veranderingen in aan te brengen.

Hij gaat aan de slag met zijn vaardigheden om een betrouwbare en productieve medewerker te zijn, die tegelijkertijd ook denkt aan zijn eigen welzijn.

Beperkt aantal plekken

Zoals aangegeven zijn er al vijf plekken vergeven. Er zijn nog twintig plekken vrij. Dat is niet veel voor een project dat in principe voor de gehele provincie beschikbaar is.

Deelname is gratis en vrijwillig.

Aanmelden of meer informatie verkrijgen, kan via info@stambv.com of info@deleefstijlunie.nl. Zowel werkgevers, welzijnsorganisaties of individuen kunnen aanmelden.



