Aaron de Jong en Dorien Drent nemen Bij Thijs uw drankenspeciaalzaak over van Thijs en Kor Dijkstra

VLAGTWEDDE – Bij Thijs uw drankenspeciaalzaak in Vlagtwedde krijgt nieuwe eigenaren. Per 1 januari 2024 nemen medewerker Aaron de Jong en zijn vriendin Dorien Drent de winkel over van oprichter Thijs Dijkstra en zijn vader Kor. “We zetten de zaak in eerste instantie grotendeels op dezelfde voet voort, maar willen er in de toekomst zeker onze eigen stempel op drukken”, vertelt Aaron.

Voor vaste klanten is Aaron de Jong geen onbekend gezicht in de winkel. Zo’n tweeënhalf jaar geleden maakte hij de overstap van Jumbo Vlagtwedde naar overbuurman Bij Thijs. “Na zeventien jaar wilde ik eens verder kijken. Ik ben een enorme wijnliefhebber en kende Bij Thijs goed omdat beide zaken geregeld samenwerken”, vertelt hij. “Ik vroeg of ik wat vrije woensdagen op snuffelstage mocht komen. Tijdens die stagedagen werd ik gegrepen. Ik kreeg een kans en besloot ervoor te gaan. De volgende jaren volgde ik diverse opleidingen, onder meer tot registervinoloog.” Thijs vult aan: “Wij vonden Aaron een aanwinst voor onze zaak, niet in de laatste plaats vanwege zijn passie voor wijnen. We wilden hem graag behouden en speelden in op zijn ambitie om in de zaak te groeien, zodat hij op termijn het stokje van Kor zou kunnen overnemen.” Die overname komt echter eerder dan verwacht.

Logische stap

De extra kracht Aaron in de winkel gaf Thijs de ruimte om twee dagen per week aan de slag te gaan bij De Graanrepubliek, waar bier wordt gebrouwen en whisky gestookt van 100% puur Gronings graan. “Ik ben een drankliefhebber en vond het geweldig om hiermee naast de winkel aan de slag te kunnen”, vertelt de nu 39-jarige drankenspecialist. “Al snel kwam ik erachter dat de combinatie van een jong gezin, een eigen zaak in Vlagtwedde en inzet voor De Graanrepubliek te veel van het goede was. Ik kreeg bij De Graanrepubliek een volledige baan aangeboden en vond dat ik een keuze moest maken. Na ampele overwegingen heb ik toen in goed overleg met mijn vader en mijn partner besloten om de winkel aan Aaron en Dorien aan te bieden en zelf voor De Graanrepubliek te gaan. Dit voelt voor mij als een volgende, logische stap om zelf verder te groeien.”

Zestien jaar geleden begon Thijs met een gloednieuwe slijterij in Vlagtwedde. Na enkele jaren onder de vlag van een landelijke slijterijketen werd de zaak volledig zelfstandig. Het werd een speciaalzaak die zich onderscheidt in een bijzondere collectie met vele honderden whisky’s, cognacs, wijnen en bieren, waaronder diverse zeer speciale flessen. Kennis is de kracht, daarvoor reisde Thijs heel wat af. Die kennis wordt ook gedeeld tijdens de vele proeverijen die Bij Thijs verzorgt.

Erkenning en waardering

Dit volledig eigen concept werd een doorslaand succes: een winkel met een uitstekende omzet die prijzen en erkenningen won van beste whiskywinkel van Nederland tot meest maatschappelijk verantwoord ondernemer van de (toenmalige) gemeente Vlagtwedde. De zaak verkocht een fles whisky van meer dan een ton in euro’s en bracht diverse dranken onder eigen label uit. Thijs: “Het was een fantastische tijd met geweldige klanten. We hebben bijzondere dingen gedaan en heel veel waardering en erkenning gekregen. Het aanbod van De Graanrepubliek in combinatie met de overdracht van de winkel aan Aaron en Dorien voelde voor mij als een kans die ik niet kon laten passeren. Kor blijft nog enkele jaren in dienst, tot aan zijn pensionering. En Aaron en Dorien hebben de passie en drive om deze prachtige zaak te blijven doorontwikkelen. Dit is voor ons allemaal een mooie en goede stap om te zetten.”

