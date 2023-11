Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de laatste maanden van het jaar weer activiteiten. Kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

Doe mee aan de fotowedstrijd ‘Aan de Stelling!’ November belooft een enerverende maand te worden, want Team Fivel van het Groninger Landschap daagt je uit om je fotografische talent te laten schitteren. We nodigen je uit om deel te nemen aan onze fotowedstrijd, die plaatsvindt vanaf de stelling van onze molens in het Fivelgebied. Meedoen? check de website van Het Groninger Landschap.

22 november: Vogelvoer en vetbollen maken. Help de vogels de winter door met zelfgemaakte vetbollen. Deze middag maakt iedere deelnemer een zogenaamde vetbol, één die je thuis kunt ophangen in een boom of aan een spijker. Een gezellig, maar aardig kliederwerkje, dus trek kleren aan die vuil mogen worden.

Start om 14.00 uur in Bezoekerscentrum Ennemaborg te Midwolda. Super leuk voor kinderen van 6-12 jaar, gratis deelname. Aanmelden kan via de website.

26 november: Wandeling rondom Polder Breebaart. Deze wandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar de Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard. De tocht is ongeveer 5 km lang, stevige waterdichte schoenen worden aangeraden. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website.

3 december: Een ommetje door de weilanden van Bezoekerscentrum Reitdiep. Wandel door een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen. Het Reitdiepgebied is daarnaast ook een weidevogelgebied. Je loopt door weilanden waar elk seizoen een andere kijk op dit deel van het Reitdiep landschap te beleven is. De korte wandeling wordt begeleid door een gids van Het Groninger Landschap.

Start om 14.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum. Stevige waterdichte schoenen worden aangeraden. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website.

www.groningerlandschap.nl

