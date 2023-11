Is Hebrecht geschikt als drinkwater-reserveringsgebied?

HEBRECHT, VLAGTWEDDE –In Hebrecht, nabij Vlagtwedde in de gemeente Westerwolde, vindt in opdracht van provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen een geohydrologisch grond- en bodemonderzoek plaats. Dit onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en het diepere grondwater. Op basis hiervan kan de provincie beoordelen of het gebied mogelijk geschikt is als drinkwater-reserveringsgebied. De uitvoering is in handen van ingenieursbureau Wiertsema & Partners. Vandaag konden genodigden een kijkje nemen op de boorlocatie aan de S.W. de Clercqweg.

Het geohydrologisch grond- en bodemonderzoek levert belangrijke informatie op over de ondergrond in het gebied en het geeft inzicht in de hoeveelheid grondwater en de kwaliteit ervan. Het onderzoek bestaat uit een sondering en aansluitend een boring. Tijdens de boring gaat een speciale (grondwater)boormachine heel geleidelijk steeds dieper tot 150 meter de grond in. Op verschillende dieptes worden grondmonsters genomen. Deze grondmonsters geven inzicht in de bodemopbouw, denk bijvoorbeeld aan verschillende zand-, klei- en/of leemlagen die voorkomen. De uitvoering van de grondboring neemt circa zes weken in beslag. Tijdens de boring worden op verschillende dieptes peilbuizen in de grond geplaatst. Deze meten de waterkwaliteit en de grondwaterstanden. Omdat de waterkwaliteit en -standen kunnen variëren door de tijd, blijven de peilbuizen langere tijd in de grond zitten.

Weinig overlast en hinder verwacht

De werkzaamheden vinden plaats op openbare grond. De locatie bleek geschikt omdat er voldoende ruimte is voor de booropstelling en werkvoertuigen. Bovendien ligt de onderzoekslocatie niet in of dichtbij een woongebied. Hierdoor veroorzaken de werkzaamheden weinig tot geen (geluids)overlast of hinder. Ook de peilbuizen die in de grond blijven zitten, hebben geen gevolgen voor de omgeving.

Zoektocht naar ASV’s

De boring is een belangrijke stap in de zoektocht naar zogeheten Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Dit zijn plekken waar mogelijk in de toekomst grondwater kan worden gewonnen voor de drinkwatervoorziening. In december 2022 wees de provincie Groningen vier zoekgebieden aan die potentieel geschikt zijn. Op dit moment vindt aanvullend onderzoek per zoekgebied plaats. In Hebrecht gebeurt dat met de boring. In de rest van de zoekgebieden is geen fysiek onderzoek nodig, hier zijn al meer gegevens over de bodem en het grondwater bekend. Eind 2023 start de provincie Groningen met een plan-m.e.r. procedure. Daarbij brengt ze de milieueffecten en gevolgen voor de omgeving per zoekgebied in kaart, inclusief alle overwegingen die meespelen. Inwoners krijgen op verschillende momenten in het proces de gelegenheid om mee te denken over aandachtspunten, of om te reageren op de plannen. Hierover communiceert de provincie Groningen op een later moment.

Voldoende drinkwater in de toekomst

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar blijft, heeft de Rijksoverheid alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om ASV’s aan te wijzen. De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de aanwijzing en bescherming van de gebieden in Groningen. Het Waterbedrijf zorgt in de provincie Groningen voor de levering van drinkwater. Naast de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen, stimuleert het Waterbedrijf inwoners om zuinig om te gaan met drinkwatergebruik en zoekt het naar alternatieven voor de industrie.

De provincie Groningen wees vorig jaar vier gebieden aan, waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). Als een gebied daadwerkelijk aangewezen wordt als potentieel waterwingebied (ASV), betekent dat nog niet dat er ook direct een drinkwaterwinning komt. Dat kan wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de strategische voorraad niet ingezet hoeft te worden door waterbesparing of technologische ontwikkelingen.

Meer informatie over de zoektocht naar ASV-gebieden in Groningen is te vinden op de websites van provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen.

Foto’s: Jan Glazenburg