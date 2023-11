Oogcafé Winschoten wil mensen met minder of geen zicht samenbrengen

WINSCHOTEN – Op vrijdag 24 november 2023 organiseert de Oogvereniging in Winschoten een Oogcafé. Het Oogcafé wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor mensen met een oogaandoening of visuele beperking, hun familie en vrienden.

Tijdens dit Oogcafé kunnen de bezoekers bij een kopje koffie of thee met elkaar kennismaken en ervaringen delen. Ook wordt gepeild welke onderwerpen en thema’s bij de aanwezigen leven.

Herkenning bij Oogcafé

Een oogaandoening heeft ingrijpende gevolgen in het dagelijkse leven. Dingen die vanzelfsprekend waren, zoals fietsen, autorijden of mensen herkennen, kosten veel moeite of lukken niet meer. Wie dit overkomt, kan zich alleen of onbegrepen voelen. Het kan dan heel prettig zijn om met mensen te praten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Want ook voor wie al langer een visuele beperking heeft, kan het Oogcafé een warm bad zijn. Met het Oogcafé in Winschoten wil de Oogvereniging mensen met een oogaandoening of visuele beperking in Oost-Groningen en hun naasten bereiken.

Praktische informatie

Het Oogcafé Winschoten wordt op vrijdag 24 november 2023 van 14.00 tot 16.00 uur gehouden in Zaal Irene, Venne 152, 9671 EX Winschoten. Inloop vanaf 13.30. Een begeleider of partner mag gratis deelnemen. Meer informatie en aanmelden via groningen@oogvereniging.nl of 06-1527 2269.

