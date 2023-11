Project Oldambt Verwarmt start in Scheemda

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 17 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP MIST | MORGEN WEER REGEN

Het is voor het eerst deze herfst een koude dag met vanochtend plaatselijk nog dichte mist, en dat na de minimumtemperaturen van +1 en de lokaal vorst aan de grond. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 5 tot 7 graden dan is er af en toe zon, de wind blijft de hele dag maar zwak en veranderlijk.

Vanavond en vannacht komt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op gang. Het raakt dan bewolkt maar het is nog droog. Er kan vanavond weer mist ontstaan maar vannacht zal dat vooral wat laaghangende bewolking worden. De minimumtemperatuur voor komende nacht is +2.

Morgenochtend is het droog maar tamelijk grijs met laaghangende bewolking. In de loop van morgenmiddag gaat het regenen en morgenavond is het erg nat met 5-10 mm aan neerslag. Dan is er een vrij krachtige zuidenwind en de maximumtemperatuur is morgen 7 á 8 graden.

Zondag is er een zuidwestenwind met opklaringen en buien en ook maandag is het nog wisselvallig, medio volgende week is het meest droog met meer zon.