Scholieren winnen prijzen met creatieve oplossingen voor voedselvraagstukken

GRONINGEN – Meer dan 230 scholieren van veertien verschillende technasium-, vmbo-, en mbo-scholen vertrokken vanmorgen vol enthousiasme en gezonde spanning richting de drie noordelijke provinciehuizen. Hun missie? De jury overtuigen van hun idee en oplossing voor actuele vraagstukken

rondom het thema voedsel. De scholieren deden namelijk mee aan de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Vrijdag was de Dragons’ Den, oftewel: de finale.



In september begon de scholenchallenge met een hackathon, waarbij scholieren in teams dertig uur aaneengesloten werkten aan een oplossing voor een voedselvraagstuk. De acht weken daarna gingen ze met hun klas aan de slag om dit verder uit te werken. Vandaag was de finale in de drie provinciehuizen en presenteerden ze hun idee in de provincie waar hun school staat.



In iedere provincie is er één hoofdprijs van € 10.000 uitgedeeld. Deze geldprijs krijgen de teams niet zomaar op hun rekening, maar is bedoeld om hun idee door te ontwikkelen en uit te voeren. Hiervan kunnen ze materialen en cursussen aanschaffen of bijvoorbeeld een expert inhuren. Naast de hoofdprijs zijn er ook prijzen uitgereikt voor ‘Beste pitch’ en ‘Meest vernieuwende idee’.



Groningen

In Groningen is de finale georganiseerd door Nationaal Programma Groningen en de provincie Groningen.

• De winnaar is het team SpiGrow van het Alfa College in Groningen: “Een combinatie van een buitengewoon vernieuwend idee met een glasheldere pitch en een mooi uitgewerkt prototype”, motiveert de jury enthousiast. Dit gaat over het verbouwen van gewassen op draaibare panelen die in spiraalvorm de lucht ingaan zodat je ruimte kunt besparen.

• Ook de prijs voor het ‘Meest vernieuwende idee’ is gewonnen door het Alfa College in Groningen, deze prijs is gewonnen door het team Eco Waste Solutions. De jury: “Een nuchter idee met een mooi prototype waar goed over nagedacht is.” Een groot vat waarin je groenafval kan persen tot mestvloeistof en brokken voor het vee.

• De ‘Beste pitch’ is gewonnen door het team EcoVision van het Praedinius Gymnasium in Groningen. Het idee van dit team is om de prullenbakken van de school te pimpen en het groenafval te laten composteren tot onder andere biodiesel. “Een hele krachtige pitch, goed beargumenteerd en zeer goed voorbereid”, aldus de jury.



Drenthe

In Drenthe is het geldbedrag voor de hoofdprijs beschikbaar gesteld door de provincie Drenthe. De prijswinnaars in deze provincie:

• Winnaar was het team De Buitenvaart van het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Het idee: een ‘Urban farming’-plan om toenemende voedselschaarste tegen te gaan door de inzet van acetaat in de landbouw. Dit verbetert de productie. “Een vernieuwend idee”, sprak de jury, “het team wist ons tijdens het beantwoorden van de vragen goed te overtuigen.”

• ‘Het meest vernieuwende idee’ kwam van team ViriFu van het Roelof van Echten College. Zij bedachten een systeem om samen met scholen, hoveniers en boeren GFT-afval van scholen in te verzamelen en te vergisten. De opgewerkte energie gaat terug naar scholen. “Een goed initiatief om afvalscheiding op school mogelijk te maken”, aldus de jury.

• De ‘Beste pitch’ was het Tienerkookboek van The Hackies van De Nieuwe Veste uit Coevorden. Jongeren vinden het lastig om gezond te eten. Na onderzoek en contact met diëtisten is daarom een online kookboek met gezonde recepten gemaakt om jongeren hierbij te helpen. De jury vond het aanstekelijk en mooi uitgevoerd. “En het team stond als een huis.”



Friesland

De hoofdprijs is beschikbaar gesteld door de provincie Fryslân. De drie winnaars in deze

provincie zijn:

• Team Peter Pan van Stellingwerf College in Oosterwolde. Dit team ging er vandoor met de hoofdprijs: een moestuin op het dak van hun fietsenstalling. Een combinatie van urban farming en educatie. De uitvoerbaarheid was voor de jury een belangrijke voorwaarde, ze hebben goed gekeken hoeveel mensen wat aan het idee hebben en of het goed doordacht is.

• De ‘Beste pitch’ is gewonnen door het team Bogerbanaan van het csg Bogerman Vakcollege in Sneek. Een bordspel om gezond eten te promoten. De jury: “Een orginele presentatie van vier jongens in dezelfde shirts, ze hebben goed vooronderzoek gedaan. Er zat veel diepgang in hun idee voor het bordspel.”

• De prijs voor het ‘Meest vernieuwende idee’ ging naar Aardappel babes van het Leeuwarder Lyceum. Deze vier meiden hebben powerpillen en drankjes bedacht voor volwassen en kinderen van resten groente, fruit en aardappels. “Ook dit idee is heel origineel en goed uitgewerkt. Erg leuk dat ze ons de zelfgemaakte jam en het drankje lieten proeven,” aldus de jury.

Ingezonden door Nationaal Programma Groningen