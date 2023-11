Van Dik Hout en Queen Must Go On eerste grote namen Pagefestival

STADSKANAAL – Van Dik Hout en Queen Must Go On spelen op het Pagefestival 2024. Deze eerste twee grote namen voor het festival in het Stadskanaalster Pagedal maakte de organisatie deze week bekend. Het Pagefestival vindt plaats op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2024.

Voorzitter Nico Wiersema is verheugd dat deze twee artiesten zijn vastgelegd: “Van Dik Hout is één van de weinige bands die het al meer dan een kwart eeuw volhouden. En dat terwijl deze band – wars van trends – een heel eigen geluid laat horen. Queen Must Go On is de meest sensationele Queen tributeband van Nederland. Dit is de opmaat naar een fantastisch programma voor Pagefestival 2024.”

Van Dik Hout

Van Dik Hout is een Nederpopinstituut dat trots is op het muzikale verleden, maar altijd vooral vooruit is blijven kijken. Het debuutalbum Van Dik Hout werd al een onvervalste klassieker met hits als Stil In Mij en Alles Of Niets. Nederlandstalig was begin jaren negentig niet bepaald hip, maar het moderne rockgeluid met pakkende Nederlandstalige teksten vangt Van Dik Hout de tijdgeest. Van festivals als Pinkpop, Lowlands en Concert at SEA tot het huwelijksfeest van Willem-Alexander en Máxima, Van Dik Hout speelde er. De band wordt door artiesten als Suzan & Freek en rapper Snelle genoemd als inspiratiebron. In 2021 krijgt Van Dik Hout een Gouden Harp voor het totale oeuvre, maar overlijdt ook drummer Oscar Kraal. Het overlijden van Oscar is de inspiratie voor de meest recente single ‘Op De Golven Dansen Wij’. Van Dik Hout speelt volgend jaar op het Pagefestival: een klassieker op het podium met nog altijd de gretigheid van een jonge hond.

Queen Must Go On

Het Nijmeegse Queen Must Go On heeft een heldere visie: de geweldige muziek van Queen in ere houden! Tijdens elk optreden brengen de bandleden een spectaculaire, muzikale odeaan één van de meest succesvolle rockbands ooit. Voor de authentieke Queen-sound maakt de band gebruik van dezelfde instrumenten en versterkers als Queen zelf. Niet voor niets werd de band in 2022 winnaar van SBS6 ‘The tribute – Battle of the bands’, waarbij het in een uitverkocht Ziggo Dome speelde. Hits als ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Are the Champions’, ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘The Show Must Go On’ zullen op het Pagefestival de revue passeren, maar de band schuwt ook nummers uit de beginjaren niet. Zo biedt Queen Must Go On de complete Queen-ervaring.

Het Pagefestival biedt naast muziek op drie podia een plein vol foodtrucks met een variatie aan lekkernijen. Ook is er een uitgebreid cultureel programma, met voorstellingen en een tentoonstelling. Het Pagefestival is op zaterdag en zondag gratis toegankelijk.

