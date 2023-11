Barrels arriveren in Gävle (Zweden)

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN NATTE DAG | NA MAANDAG DROGER

Het zal vandaag uiteindelijk een natte zaterdag worden want in de middag en in het eerste deel van de avond geeft een regenfront in totaal 5 tot 10 m aan neerslag en ook weer meer wind. Het is vanmiddag ook maar 5 tot 7 graden en met windkracht 4 tot 5 zal het daardoor behoorlijk koud zijn. Het wordt pas later in de avond wat zachter met 10 of 11 graden, want dan is de wind gedraaid naar het zuidwesten.

Maar er komen vanavond ook enkele buien bij en die zijn er ook de komende nacht. Maar het grote regengebied is later vanavond dus weg en morgenochtend is het eerst licht wisselvallig met opklaringen en een bui, later in de middag en morgenavond zijn er veel meer buien. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden en dan is er windkracht 3 tot 4.

Maandag is er een westenwind en een lagedrukgebied ligt dan in de buurt. Dat geeft af en toe regen en veel bewolking. Dinsdag is er een noordoostenwind en dat brengt opklaringen en maar 8 graden, woensdag zou daarna een geheel droge dag kunnen worden met nachtvorst en overdag maar 4 of 5 graden.