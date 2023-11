Damclub Winschoten – Huizum 2 13 – 3

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER BUIIG | WISSELEND WEERBEELD

Het is vandaag soms redelijk weer met een paar mooie opklaringen, maar de lucht is vrij onstabiel en er kan steeds een bui tot ontwikkeling komen. En bovendien zal er later in de middag en vanavond een behoorlijk regengebied over Noordoost-Nederland trekken. Dan kan er zomaar 5 tot 10 mm aan regen vallen en dat wordt dus misschien nog meer dan het totaal van gisteren. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind, de temperatuur is hoog met een graad of 12.

Vannacht en morgen is enige regen ook niet van de lucht, want dan ligt er een lagedrukgebied over het Noorden en dat houdt de buien een beetje in onze buurt. Het is pas morgenavond dat dat front naar het zuiden wegzakt. Buien zullen morgen overigens vrij lokaal zijn, de temperatuur is morgen 10 á 11 graden.

Dinsdag ligt die depressie in Zuid-Duitsland en wij hebben dan een matige noordoostenwind met veel opklaringen, een enkele bui en middagtemperaturen rond 8 graden. Woensdag is zelfs een geheel droge dag met kans op nachtvorst en overdag 5 tot 7 graden met zon. Daarna is het weer wat zachter, met vooral vrijdag en volgend weekend kans op een beetje regen.