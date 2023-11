Geslaagde Schlagercafé in de Drijscheer

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 20 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS WAT REGEN | DE WIND GAAT DRAAIEN

Het is nog steeds bewolkt en ook vanochtend valt er nog af en toe regen. Dus het kan opnieuw druilerig zijn. Daarbij is het wel zacht met 10 á 11 graden en een matige zuidwestenwind. Vanmiddag is het allemaal wat droger al blijft er kans op wat lichte regen, vanavond neemt de kans op regen weer toe. De wind neemt dan wat af en de temperatuur verandert maar weinig.

Vannacht zal de wind naar het noordoosten draaien en dan daalt het tot 7 graden. Eerst valt er vannacht wat regen maar later is het droog met enkele opklaringen. Ook overdag zijn er opklaringen en dat geeft vooral in de middag wat zon. Matige noordoostenwind morgen, een temperatuur rond 8 graden, maar in de avond afkoeling naar 3 graden.

Woensdagnacht daalt het ook tot 0 of +1 en dan is er kans op mistbanken, overdag zijn er eerst zonnige perioden maar later is er weer veel bewolking bij 6 of 7 graden. Woensdag is het de hele dág bewolkt met 10 of 11 graden en een westenwind. Het is dan nog lang droog, vrijdag en volgend weekend zijn er enkele buien met 6 tot 9 graden.