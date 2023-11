Provincie Groningen steeds populairder onder toeristen

GRONINGEN – Toeristen weten de weg naar Groningen steeds makkelijker te vinden. De hotels, pensions, campings en vakantieparken in Groningen raken steeds voller.

De provincie Groningen is steeds meer in trek bij toeristen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die www.reischeck.nl onderzocht. In het afgelopen jaar (2022) verbleven er 701.000 gasten in Groningse vakantieaccommodaties. Dat is 7,5% meer dan in 2015. Er kwamen niet alleen meer gasten, ze bleven gemiddeld ook langer slapen: het aantal overnachtingen nam sinds 2015 toe met 16% naar 1.733.000 overnachtingen. Hotels en pensions zorgen voor de meeste overnachtingen (860.000), gevolgd door campings (459.000), vakantieparken (333.000) en groepsaccommodaties (81.000).



Snel herstel na corona jaren

Door het coronavirus nam het aantal gasten dat naar Groningen kwam in 2020 (561.000) en 2021

(537.000) fors af. Opvallend is dat dit in 2022 weer snel hersteld is. In het afgelopen jaar kwamen er

701.000 gasten naar Groningen, hiermee is de provincie alweer een heel eind op weg naar het niveau

van het pre-coronajaar 2019 toen er 804.000 gasten naar Groningen kwamen.



Ook 2023 een uitstekend jaar voor toerisme in Groningen

Volgens het NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen trekt het toerisme in Nederland

verder aan. Er komen steeds meer internationale gasten naar Nederland en ook Nederlanders blijven

graag op vakantie in eigen land gaan. Dit zien we ook terug in de voorlopige toerismecijfers van

Groningen in 2023. In de eerste 8 maanden van 2023 verwelkomde Groningen al 548.000 gasten:

een toename van 13,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.



Waar komen de toeristen die naar Groningen komen vandaan?

De Groningse accommodaties worden vooral gevuld door Nederlandse vakantiegangers. In 2022

bezochten 531.000 (75,7%) Nederlandse gasten de provincie. De overige 170.000 (24,3%) gasten

komen uit het buitenland. Veruit de meeste buitenlandse gasten zijn afkomstig uit Duitsland, gevolgd

door België en het Verenigd Koninkrijk. De volledige top-5 vind je hieronder.

Top-5 herkomst buitenlandse gasten provincie

Duitsland (99.000 gasten) België (12.000 gasten) Verenigd Koninkrijk (9.000 gasten) Amerika (5.000 gasten) Frankrijk (4.000 gasten)

Toename aantal logiesaccommodaties in Groningen

Ook het aantal logiesaccommodaties in Groningen is de laatste jaren licht gestegen. In 2017 telde de

provincie Groningen nog 266 accommodaties, eind 2022 waren dit er 277. In Groningen werden

vooral nieuwe hotels en pensions geopend (dit groeie van 128 in 2017 naar 134 in 2022). Het aantal

verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties (dit zijn campings, vakantieparken en

groepsaccommodaties) is ook licht gestegen (138 in 2017 naar 143 in 2022).

Ingezonden door Regionaal Persbureau