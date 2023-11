Groningen houdt heft in eigen hand bij verdeling ruimte

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 21 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EVEN EEN NOORDOOSTENWIND | TIJDELIJK DROGER

Voorlopig is het vandaag bewolkt met verspreid wat lichte regen. Maar de noordoostenwind gaat toenemen tot windkracht 4 en daardoor wordt de lucht in de loop van de dag wat droger. Daardoor ontstaan er vanmiddag enkele opklaringen. Een enkel buitje kan er dan trouwens nog wel vallen maar de meeste plaatsen zijn vanmiddag en vanavond droog. De temperatuur gaat omlaag tot 7 á 8 graden en met die noordoostenwind wordt het dus wat frisser dan dat vanochtend is.

Vanavond en vannacht blijven er opklaringen en de wind valt vannacht weg. Er ontstaan vannacht enkele mistbanken en temperatuur daalt tot rond het vriespunt met vorst aan de grond. Morgen is er eerst mist of nevel maar de zon kan nog even doorbreken, morgenmiddag- en avond zijn meestentijds bewolkt en later op de dag is er kans op een drup regen of motregen. Dan is er een matige westenwind, maximum morgen rond 7 graden.

Donderdag is de wind wat sterker en dan wordt het 11 graden, vrijdag en in het weekend is er een vrij krachtige noordwestenwind met af en toe zon en geregeld een regen- of hagelbui. Maxima in het weekend rond 7 graden, minima rond +2.