Dit jaar al ruim 30% meer auto-inbraken in Groningen

GRONINGEN – Van januari tot en met oktober 2023 is in de provincie Groningen 754 keer ingebroken in auto’s. Dit is een stijging van ruim 30% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In geen enkele provincie nam het aantal auto-inbraken zo sterk toe. Vooral in de stad Groningen en in Westerwolde ging het vaker mis, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie.

November is dé auto-inbraakmaand

“In oktober begint het aantal inbraken al te stijgen en in november is dan de piek”, legt Independer expert autoverzekeringen Menno Dijcks uit. Als we het vergelijken met het landelijk gemiddelde dan zijn ook oktober (+18,9%) en september (+8,9%) populair bij autodieven. De koploper is dus november, dan wordt er zelfs één vijfde (+20,2%) meer ingebroken dan het gemiddelde. De maanden met gemiddeld de minste auto-inbraken zijn april (-16,1%) en mei (-12,8%).

“Bij een auto-inbraak keert de verzekeraar alleen uit als je WA Plus of All Risk bent verzekerd. Met alleen een WA-verzekering kom je niet in aanmerking voor een vergoeding. Veel mensen weten dit niet en komen dan voor een nare verrassing te staan. Woon je in een gebied waar veel wordt ingebroken, dan kan het dus verstandig zijn om de verzekering aan te passen”, aldus de Independer auto-expert.

Boeven sloegen vaker toe in deze gemeenten

In de provincie Groningen wordt er dit jaar veel vaker ingebroken in auto’s dan in 2022. Het gaat om een toename van 176 inbraken. Wel zijn er grote lokale verschillen. De gemeenten met de sterkste stijging zijn:

Groningen (stad): toename van 149 auto-inbraken Westerwolde: toename van 28 auto-inbraken Oldambt: toename van 17 auto-inbraken Veendam: toename van 6 auto-inbraken Stadskanaal en Het Hogeland: beide een toename van 3 auto-inbraken

Er is ook beter nieuws: in de overige vier Groningse gemeenten nam het aantal auto-inbraken juist af. Vooral in Eemsdelta was een sterke afname te zien (-16), net als in Midden-Groningen (-12).

Grootste kans op inbraak in stad Groningen

In de stad Groningen staat je auto het minst veilig geparkeerd. Nergens in de provincie is de kans op een auto-inbraak zo groot als in de provinciale hoofdstad. Per 1.000 auto’s die hier geregistreerd staan, waren er dit jaar tot nu toe 5,4 auto-inbraken. Dit is veel meer dan het provinciale gemiddelde van 2,6. Ook in Westerwolde zijn veel auto’s doelwit (4,1).

Westerkwartier en Pekela zijn dit jaar vooralsnog de veiligste gemeenten. Per 1.000 auto’s zijn hier de eerste 10 maanden van 2023 ‘slechts’ 0,4 auto-inbraakincidenten gemeld.

