Eerste order offshore-markt voor de Meyer Werft

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST KOUD | VRIJDAG FLINKE BUIEN

Het is vanochtend nog rustig weer maar een beetje nevelig met lokaal mist, maar er komt een zwakke zuidenwind op gang en er komt ook wat zon bij. En het is nog koud na minimumtemperaturen rond -1 en 2 tot 3 graden vorst aan de grond. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 6 of 7 graden en dan is er een matige wind uit het zuidwesten. Het is vanmiddag meestal bewolkt en eind van de middag en vanavond zou er wat lichte regen kunnen gaan vallen.

Vannacht draait de wind verder naar het westen en de temperatuur stijgt dan tot een graad of 10. Eerst is er kans op een buitje maar verder is het droog.

Morgen is daarna ook lang droog en vrij zacht met 11 graden en een westenwind, later op de dag neemt de kans op regen toe en dat zal ook iets meer zijn dan vanavond.

Na morgen hebben we vrijdag en in het weekend een noordwestenwind met zon en regen- en hagelbuien, zondag zijn er meer opklaringen. Begin volgende week is het droger maar of het dan kouder wordt is nu nog niet te zeggen.