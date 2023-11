Gouden speldje voor Rolf Wassens: 50 jaar molenaar

WILDERVANK – Rolf Wassens uit Wildervank ontving vanochtend in het Berlagehuis in Usquert als eerste molenaar in Groningen de gouden Zelfzwichter. Het speldje werd uitgereikt door Johan van Dijk, voorzitter van het Gilde van Molenaars in Groningen. Wassens slaagde in 1973 voor de opleiding tot (vrijwillig) molenaar en is dus dit jaar officieel vijftig jaar molenaar.

Vandaag zette het Gilde van Molenaars, afdeling Groningen, een bijzondere jubilaris in het zonnetje. Rolf Wassens uit Wildervank is namelijk dit jaar vijftig jaar als molenaar actief. Uniek in de provincie Groningen, want van de in 1973 geslaagden is alleen Wassens nog in leven en bovendien nog regelmatig als molenaar werkzaam.

Op 2 juni 1973 slaagde de toen 20-jarige Rolf voor zijn molenaarsexamen op korenmolen De Meeuw in Garnwerd. Begin jaren zeventig werd het Gilde van (vrijwillige) molenaars opgericht met het doel het molenaarschap in Nederland te waarborgen. Ook in de provincie Groningen kwam een afdeling. En dat was hoogst noodzakelijk. De meeste beroepsmolenaars waren destijds gestopt en de molens dreigden in verval te raken. Na de oprichting van het Gilde in 1971 ging het langzaam bergopwaarts. Er werden (vrijwillige) molenaars opgeleid waaronder Rolf Wassens, die tot de eerste lichting molenaars in Groningen behoort.

Op vrijdag 8 september 2023 werd Wassens hiervoor in de Lindesche Molen in het Gelderse Vorden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na onder andere in Schiedam en zijn geboorteprovincie Drenthe als molenaar actief te zijn geweest, werd Rolf in 1980 verbonden aan koren- en pelmolen Joeswert in Feerwerd. Hij was hier vele jaren beroepsmatig meester-molenaar, sinds enige jaren is hij hier nog regelmatig als vrijwilliger actief.

De Gouden Zelfzwichter

Om het vijftigjarig jubileum te markeren, reikte het Gilde vandaag in het Berlagehuis in Usquert aan Wassens De Gouden Zelfzwichter uit. Dit speldje, dat al in een zilvervariant bestaat, kreeg voor deze gelegenheid een gouden uitvoering.

Ingezonden

Foto: Jelte Oosterhuis