Herdenking neergestorte Lancaster op zaterdag 25 november a.s. in Ter Apel

TER APEL – Na 5 jaar wordt in Ter Apel op zaterdag 25 november .a.s. weer een herdenking van de neergestorte Lancaster in 1943 georganiseerd.



De herdenking start om 13.30 uur met een bijeenkomst in het kerkelijk centrum “De Regenboog” aan de Dr. Bekenkampstraat, waarna om plm. 14.30 uur op de algemene begraafplaats de herdenking zal worden afgesloten met de volksliederen van Canada, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Kransen zullen worden gelegd namens het provinciebestuur van Groningen door gedeputeerde Henk Emmens, de burgemeester van de gemeente Westerwolde, de vertegenwoordiger van de Canadese ambassade, De Royal Canadian Legion Branch 005 en de organisatie. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de herdenking, zowel in het kerkelijk centrum, als op de begraafplaats.

Op 23 november 1943 is boven Ter Apel een viermotorige bommenwerper, Avro-Lancaster, behorende tot het 405-e Pathfinder Squadron van de Royal Canadian Airforce door een Duitse nachtjager in brand geschoten en neergestort aan de Kloosterveenweg. Daarbij zijn 5 R.C.A.F. bemanningsleden en 1 R.A.F. bemanningslid om het leven gekomen t.w.:

Luitenant Keith Lefroy, 24 jr. Luitenant Peter Scott, 27 jr.

Luitenant Raymond Gardiner,24 jr. Sergeant Jim Kavanaugh,25 jr.

Sergeant Jim Odell, 28 jr. Luitenant Bill Lawrence, 24 jr.

Alleen luitenant Cole wist het brandende toestel tijdig te verlaten en kwam per parachute neer in Laudermarke, waar hij werd gearresteerd en overgebracht naar een kamp in Duitsland.



De om het leven gekomen bemanningsleden hebben hun laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de Kapelweg in Ter Apel.

In Ter Apel is sedert 2013 een werkgroep bezig om dit feit jaarlijks te herdenken. De werkgroep is voornemens dit op 25 november a.s., 80 jaar na dato, in uitgebreide vorm te doen. De Royal Canadian Legion Branch 005, heeft toegezegd zo mogelijk aanwezig te zullen zijn met een Colour Party. Helaas is de Koninklijke Luchtmacht tijdens de plechtigheden op het kerkhof, in tegenstelling tot in 2013 en 2018, niet in staat een Flyby uit te voeren met een tweetal historische vliegtuigen in verband met het onderhoud aan deze toestellen. Kinderen van alle scholen in Ter Apel zullen zelfgemaakte gedichtjes voorlezen. Piper Peter ten Dijke en de Ter Apeler Harmonie zullen muzikale ondersteuning verlenen.

De werkgroep Lancaster is van mening dat het goed is om stil te blijven staan bij deze mannen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Men hoopt op een grote opkomst, want iedereen is van harte welkom.

