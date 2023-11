Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Leer

Agenten hebben gistermiddag om twaalf uur op het station van Leer een 45 jarige man aangehouden. De man stond op de opsporingslijst vanwege een diefstal in 2022. Hij had nog een boete van 450 euro openstaan. De man on het bedrag niet voldoen en werd daarom overgebracht naar een justitiële inrichting, waar hij de komende 30 dagen mag verblijven.

Haren

Op 17 november is tussen 11.00 en 11.30 uur op de parkeerplaats van de Lidl aan de Papenwiese in Haren een zwarte VW Tiguan beschadigd. Dit is waarschijnlijk met een winkelwagentje gebeurd. De veroorzaker van de schade is onbekend.

Lathen

Tussen 21 november 23.50 en 22 november 10.00 uur botste op de Emsweg in Lathen, ter hoogte van nummer 27b, iemand tegen een geparkeerde grijze VW Golf. Deze persoon is doorgereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Haselünne

Tussen 21 en 25 oktober is bij een feestzaal, annex opslagruimte, aan de Am Sandpool ingebroken. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen hebben een groep van vijf personen gezien die zich bij het gebouw ophielden. Het ging daarbij om twee vrouwen en drie mannen. Ze maakten lawaai en hadden flesjes bier bij zich.

Op 30 oktober is rond 15.30 uur op de Bahnhofstraße in Haselünne een steen tegen de ruit van een zilvergrijze VW Caddy gegooid. De auto raakte hierbij beschadigd. Getuigen zagen twee jongens van ca. 14 jaar wegrennen. Een van hen had blond haar, droeg een bril en was gekleed in een zwarte trui. De andere had bruin haar en droeg een groene jas.

De politie verzoekt getuigen zich bij de politie van Haselünne te melden.